Google-szolgáltatásokkal jöhet egy újszerű Huawei telefon

A Huawei P30 készülékének jöhet egy újabb verziója, amin elérhetőek lesznek a Google-szolgáltatások. A P30 Pro volt a gyártó utolsó olyan csúcskészüléke, amin futnak ezek a szolgáltatások, és a céget érintő kereskedelmi korlátozások értelmében azok a modellek, amik még a korlátozás előtt megkapták az engedélyeket, továbbra is futtathatják a szolgáltatásokat.

Azaz a most kiszivárgott P30 Pro New Edition ezt a kiskaput kihasználva jelenik majd meg. Ez azt jelenti, hogy alapjaiban túl sok változás nem lesz a P30 Pro 2019-es verziójához képest, azaz továbbra is marad a Kirin 980-as processzor, viszont változás lehet a tárhely méretében, vagy új szín lesz elérhető.

Mivel a hír a német Huawei oldalán szivárgott ki, így nem elképzelhetetlen, hogy itthon is elérhető lesz. Korábban a P30 Lite készüléknek is kijött egy újabb kiadása, akkor szintén színben és a tárhely méretében módosult a készülék.

(Via Napidroid)