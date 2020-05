Tripla kamerás lehet a Samsung új összecsukható telefonja

Máris elkezdtek szivárogni az információk a Samsung Galaxy Z Flip telefonjának új változatáról. Ez a gyártónak az az összecsukható készüléke, ami első ránézésre leginkább egy sminktükörre hasonlít. Még csak február óta lehet megvásárolni, de már elindultak a pletykák arról, hogy milyen lesz az utódja.

Ha más nem is, de az már egyértelműnek tűnik, hogy gondolkoznak az utódon, vagyis úgy tűnik, továbbra is kitart a Samsung az álláspontja mellett, miszerint az összecsukható telefonok egy teljesen új kategóriát jelentenek a piacon. A Z Flip alapvetően nem a teljesítményével vagy az erejével tűnt ki a tömegből, ezen most úgy tűnik, változtatna a dél-koreai gyártó.

Fotó: sammobile

Két mintára adott be szabadalmat a cég, mindkettőben az a közös vonás, hogy tripla kamerával felszereltek, csak az egyiken vízszintesen, a másikon függőlegesen kerülnek egymás mellé a lencsék. Mindegyik kör alakú, vagyis az S20-nál látott periszkopikus lencse ezek alapján nem kerül át a Z Flip új verziójába. A szelfikamera maradt a kijelzőbe építve, és mindkét verzióban oldalt kapott helyet az ujjlenyomat-olvasó. Hogy melyik verzió lesz végül a nyerő, vagy egyáltalán nyerő lesz-e bármelyik, azt még korai megmondani, mindenesetre a három lencse arra utalhat, hogy a fotózás területére erősítene rá a Samsung.