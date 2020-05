Botswana evakuálja a megmaradt orrszarvúkat, mielőtt mindet lemészárolnák

A botswanai Okavango-delta Afrika egyik legkülönlegesebb élőhelye, számos kiveszőfélben lévő faj utolsó menedéke. Ilyen a keskenyszájú orrszarvú is, amelynek megmaradt példányait jelenleg is próbálják kimenekíteni a térségből a kormányzati vadvédelmi őrök. Az evakuációra azért van szükség, mert az utóbbi időszakban, a koronavírus-járvány mellékhatásaként sokszorosára emelkedett a rinocéroszok orvvadászata. Az állatokat a szarvuk miatt ölik le, amelynek a kínai kuruzslók csodálatos gyógyító erőt tulajdonítanak.

Fotó: Wikipedia Keskenyszájú orrszarvú

Márciusban legalább hat állatot gyilkoltak meg az orvvadászok, a vadvédelem munkáját pedig az áradások is hátráltatják. A világjárvány miatt elmaradó turizmus elnéptelenítette a területet, ami felbátorította az orvvadászokat (és meg is növelte a számukat, hiszen a nyomorgó helyieknek megszűnt a legális megélhetésük). Ironikus, hogy az Okavango-deltában élő orrszarvúk egy részét Dél-Afrikából telepítették át az ottani gyakoribb orvvadászat miatt. Most pedig innen is menekíteni kell őket.

Áprilisban hat orvvadászt öltek meg a vadőrök, a botswanai környezetvédelmi minisztérium közlése szerint. Amióta április elején karantént vezettek be Botswanában is, illetve növelték a járőröző vadőrök számát, nem esett áldozatul több állat. Ennek ellenére a helyzetük korántsem biztosított.

Afrikában nagyjából 20 ezer szélesszájú és 4500 keskenyszájú orrszarvú él. Mindkét faj megtalálható az Okavango-deltában, de csak utóbbit evakuálják most, mert az ritkább, és ezért természetvédelmi szempontból értékesebb. Botswanából már egyszer kihaltak a keskenyszájú orrszarvúk 1992-ben, de a 2000-es évek elején Dél-Afrikából áttelepítettek néhány állatot. Ezek leszármazottjaikkal összesen nagyjából 20-an lehettek összesen, így a hat leölt állat arányaiban igen jelentős pusztulás.

A mostani evakuációt az teszi sürgőssé, hogy hamarosan beköszönt a telihold, és a jobb látási viszonyokat az orvvadászok rendszeresen ki is használják az állatok legyilkolására. A evakuáció célpontját teljes titok övezi, nyilván nem akarnak tippet adni az orvvadászoknak.