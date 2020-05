A debreceni egyetem rektora szerint a mádi szőlőben van a koronavírus elleni csodaszer

A debreceni egyetem rektora interjút adott a helyi tévének, amiben azt mondta, hogy a mádi szőlőben található vegyületek néhány perc alatt elpusztítják a koronavírust. Ezt azonban semmilyen publikált tudományos eredmény nem támasztja alá.

Az interjúban beszélt arról a malária ellen kifejlesztett szerről is, amit korábban egyes kutatók nagyon ígéretesnek tartottak a koronavírus-betegség kezelésében. Utólag viszont erről a szerről kiderült, hogy a vele kezelt betegek a szer által kiváltott, súlyos, szívet érintő mellékhatásokba haltak bele. (Erről a fejleményről a rektor nem beszélt a tévében.)

A rektor szerint a Debreceni Egyetem kutatói rájöttek arra, hogy hogyan lehet e mellékhatásokat elkerülni. Erről viszont soha nem jelent meg semmilyen tudományos közlemény.

A Debreceni Egyetem szerint a kutatás és fejlesztés folyamatban van, hivatalos válaszukban már nem szerepel, hogy a mádi szőlőben lévő vegyület néhány perc alatt elpusztítaná a koronavírust.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora interjút adott a Debrecen Televíziónak, amelyben a koronavírus-járvány témája is felmerült – számol be a Dehir. A Hajdú-Bihar megyei járványhelyzet ismertetése mellett a rektor a Debreceni Egyetemen folytatott koronavírussal kapcsolatos kutatásokra is kitért.

Állítása szerint a Debreceni Egyetemhez tartozó, Mád községben működő Mádi Bor Akadémián (ők írják külön a borakadémiát, nem mi rontottuk el) kifejlesztettek egy olyan lágypasztillát, amely a furmint szőlő héjában lévő flavonoidokat tartalmazza, márpedig ezek az anyagok szerinte

néhány perc alatt elpusztítják a koronavírust.

A flavonoidok a növényekben található vegyületek csoportja, amelyekből jó pár ezer létezik a természetben. Ha jól értelmezzük Szilvássy rektor mondandóját (amit a Debreceni Egyetem honlapja is megismételt), akkor szerinte a Mádi Bor Akadémián felfedezték a koronavírus ellenszerét. Ugyanakkor a rektor azt is elmondta, hogy a lágypasztilla nem gyógyszer, hanem orvostechnikai eszköz, amely beleragad a légutak nyálkahártyájába, és ott fejti ki a hatását.

Sajnos a vele készült videóinterjúban Szilvássy Zoltán nem árulta el, hogy konkrétan mely, szőlőben található flavonoidra gondol, ami képes lenne néhány perc alatt elpusztítani a koronavírust, és az erre vonatkozó kérdéseinkre sem válaszolt. Próbáltuk fellelni azt a kutatási eredményt, publikációt, ami szavait bizonyítaná, de nem találtuk.

Beszéltünk egy nagy tekintélyű molekuláris biológus kutatóval is, aki elmondása szerint azonnal utánanézett a szakirodalomban az állítás hátterének, amint olvasta a rektor nyilatkozatát.

A Debreceni Egyetem kutatóitól származó és a témába vágó tanulmányt egyáltalán nem talált.

Miután kiszélesítette a keresést, és a flavonoidok új koronavírusra gyakorolt hatására keresett rá, talált ugyan néhány cikket, de ezek között egy sem szólt szőlőből kivont flavonoidokról. Egyébként pedig mindegyik csak kémcsőbeli hatásról számolt be, a klinikai alkalmazásnak vagy kipróbálásnak még a közelébe sem jutott egyik vizsgálat sem.

Elképzelhető, hogy a rektor a rezveratrolra gondol, ami egy szőlőben található flavonoid (vegyületcsoport), és egyesek szerint számos betegség kezelésében lehet hatékony. Erre az anyagra hivatkoznak akkor is, amikor a vörösbor állítólagos pozitív egészségügyi hatásai kerülnek elő újra és újra.

Kár, hogy ezt az állítást bizonyítékok nem támasztják alá.

Mondták már a rezveratrolról, hogy jó szívbetegségekre, rákra, cukorbetegségre, vesebajokra és tüdőbetegségekre is (talán innen a rektor állítása), csakhogy bizonyíték egyikre sincs. Az új koronavírussal kapcsolatban pedig semmilyen kutatási eredményt nem találtunk, ami a rezveratrol bármiféle hatását bizonyította volna. Mivel azonban a rektor nem bocsátkozott részletekbe a konkrét “flavonoidokat” illetően, könnyen előfordulhat, hogy másféle anyagra gondolt.

Tényleg léteznek olyan szőlőflavonoidok, amelyek pár perc alatt végeznek a koronavírussal?

A Debreceni Egyetem kutatói rájöttek, hogyan lehet kiküszöbölni a klorokin mellékhatását?

A maláriagyógyszert is továbbfejlesztették

A rektornak a Debrecen Televízióban a koronavírus-fertőzés kezelésére vonatkozó másik megjegyzése a klorokinnal, illetve a hidroxiklorokinnal kapcsolatos. E malária ellen kifejlesztett szereket korábban egyes kutatók nagyon ígéretesnek nevezték a koronavírus-betegség kezelésében. Donald Trump amerikai elnök is nagyon támogatta korábban, született néhány tanulmány is, amely a betegek sikeres klorokinos kezeléséről szólt (bár a legismertebbé vált francia vizsgálatot rögtön a megjelenése után ízekre szedte a tudományos közvélemény).

A legtöbb kutató rögtön a klorokin köztudatba kerülése után tiltakozott az ellen, hogy ezt a szert tömegesen vessék be a kezelésben,

a súlyos mellékhatásaira, illetve a koronavírusra kifejtett hatásainak bizonyítatlanságára hivatkozva. Ennek ellenére bekerült az Egészségügyi Világszervezet hatalmas gyógyszerkísérletében tesztelt hatóanyagok közé. Azóta azonban már több eredmény is napvilágot látott arról, hogy a klorokinnal kezelt betegek a szer által kiváltott, súlyos, szívet érintő mellékhatásokba haltak bele.

A rektor azt állította, hogy a Debreceni Egyetem kutatói rájöttek arra, hogy hogyan lehet e mellékhatásokat elkerülni. Erről sem találtunk semmilyen közleményt, így ennek az állításnak a valóságtartalmát sem tudtuk ellenőrizni. A publikációk hiánya azért is rendkívül furcsa, mert a tudományban, ha valóban felfedeznek valami fontosan, mindenekelőtt igyekeznek az eredményeket egy szaklapban közölni, nehogy valaki elhappolja előlük az elsőséget. Szilvássy Zoltán azt is elmondta, hogy a betegek akár már két hónap múlva kaphatnak magyar klorokint, ami azonban csak az enyhe és a középsúlyos koronavírus-betegség kezelésre lesz alkalmas.

Szilvássy Zoltánról, aki talán akkor tett szert országos hírnévre, amikor egyetemi díszpolgári címet adományozott Vlagyimir Putyinnak, itt írtunk hosszabb portrét. Ebben bemutattuk, hogy az ő példáján keresztül lehet igazán jól megérteni, milyen az, ha a kormány egy neki megfelelő embert tesz egy egyetem élére, és ő folyamatosan igyekszik meghálálni ezt.

Szilvássy Zoltánt 2013-ban a szenátus nem támogatta, Balog Zoltán miniszter mégis őt javasolta rektornak. A rektor aztán segített professzori címhez juttatni a kormány által gründolt Testnevelési Egyetem vezetőjét, Mocsai Lajost, majd az egyetem vezetése kiállt a kormány mellett a CEU-ügyben is. A rektor a Debreceni Egyetem professzorai és oktatói egy részének tiltakozását Putyin díszpolgári címe ellen

„néhány szerencsétlen, világtalan, tehetetlen balfácán”

akciójának nevezte.

Az egyetem már szerényebben fogalmaz

A koronavírussal kapcsolatos nyilatkozatáról felmerült kérdéseinkkel kerestük a rektort telefonon, de nem kívánt az Indexnek azonnal nyilatkozni. Kérésére írtunk az egyetem sajtóosztályára. A következő kérdéseket tettük fel írásban:

Milyen kutatási eredmények alapján állította, hogy a szőlő héjában található flavonoidok néhány perc alatt elpusztítják a koronavírust?

Mióta fejlesztik a Mádi Bor Akadémián a lágypasztillát? Már készen van? Milyen kísérleteket végeztek vele?

A világban egyre egyöntetűbb az a vélemény, hogy a klorokin nem alkalmas a koronavírus kezelésére. A rektor ennek ellenkezőjét állította. Mire alapozza ezt a véleményét?

Hogyan jöttek rá a Debreceni Egyetem kutatói, hogy hogyan kerülhető el a klorokin szíritmuszavart okozó hatása?

Mit értett azon, hogy "Mi olyan klorokint tudunk csinálni, ami szív- és érrendszeri szempontból veszélytelen"?

A sajtóirodától a következő választ kaptuk:

A Debreceni Egyetemen jelenleg több, a koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kutatás is folyamatban van. Ezek egyike a klorokin antimaláriás szer hatékony terápiás alkalmazásának pontos meghatározása, a másik az Európa több országában, így Magyarországon már forgalmazott orvostechnikai eszköz (XXX [a márkanevet mi távolítottuk el – MCs]) növényi alapú gyógyszerré való továbbfejlesztése, amin az intézmény a Mádi Bor Akadémia kutatóegység bevonásával dolgozik. Mivel a kutatás és fejlesztés mindkét említett területen folyamatban van, az egyetem ennek részleteiről a vonatkozó nemzetközi tudományos publikációk megjelenését követően ad a nyilvánosságnak bővebb tájékoztatást, a hatásmechanizmust és hatásosságot is részletesen ismertetve.

A válaszban nincs sok konkrétum, talán csak az a bizonyos orvostechnikai eszköz. A termék valóban létezik, számos országban forgalmazzák. Elvileg bevonatot képez a felső légutakon, amelyen az állítások szerint nehezebben hatolnak át a kórokozók. A leírások szerint csak "természetes, növényi hatóanyagokat tartalmaz", de ezeket közelebbről nem nevezik meg.

A termék svéd gyártója egy startuphírekkel foglalkozó honlapon arról számol be, hogy a járvány miatt, a vírusellenes készítmények iránt megnövekedett kereslet okán nagyon erős negyedévet produkált a vállalat. Persze ez semmit sem bizonyít abból, hogy a termék tényleg ér-e bármit is a fertőzéssel szemben. De ez az egyetlen általunk talált forrás, ami bármilyen módon is kapcsolatba hozza a terméket a COVID-19-cel. Vagyis a lágypasztilla koronavírus elleni alkalmazhatóságáról semmiféle vizsgálat, pláne bizonyíték nem hozzáférhető.

Az egyetem válasza nem sokban hasonlít a korábban adott rektori nyilatkozatra. Már szó sincs benne arról, hogy a debreceni kutatók rájöttek volna, hogy hogyan lehet elkerülni a klorokin szívet érintő mellékhatásait, csupán a "szer hatékony terápiás alkalmazásának pontos meghatározása". A vírust néhány perc alatt elpusztító flavonoidról sem tesznek már említést, talán ebből maradt az orvostechnikai eszköz "növényi alapú gyógyszerré való továbbfejlesztése". A többi pedig rejtély.

(Borítókép: A tokaji borvidék. Fotó: Martiskó Gábor / Index)