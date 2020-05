Komoly hatása volt az esőerdők kivágásának az ausztrál bozóttüzekre

Komolyan súlyosbíthatta a tavaly augusztus és idén március között pusztító, több mint 12 millió hektárnyi területet felégető ausztrál bozóttüzek hatását az ország esőerdőinek kivágása egy friss kutatás szerint, melyben az ország földhasználatának múltját és jelenét vizsgálták meg – írja a Science Daily.

A Queensland-i Egyetem kutatói egy nemzetközi összefogás keretében vizsgálták meg az ausztrál körülményeket a szokatlanul nagy pusztítást hozó bozóttüzek után, melyek 50 százalékkal nagyobb területet égettek fel, mint bármely korábbi évben 1850-ig bezárólag. A Nature Ecology and Evolution szaklapban publikált tanulmányukban arra jutottak, hogy a fakivágások több okból is hozzájárultak ahhoz, hogy rengeteg ausztráliai erdő kitettebbé vált a tüzeknek.

A fakivágás növeli az üzemanyag-terhelést, növeli a nedves erdők kiszáradásának kockázatát és csökkenti az erdők magasságát is. Hektáronként akár 450 tonna éghető üzemanyag maradhat hátra után a föld közelében, ez pedig bármilyen mérés alapján borzasztóan veszélyesnek számít egy szezonálisan száraz környezetben.

– magyarázta James Watson, a tanulmány egyik szerzője. Szerinte azzal, hogy engedélyezik az ilyen tevékenységeket, a vidéki közösségek biztonságát teszik kockára, és a vadvilágot is veszélyeztetik az életterük elvételével és feldarabolásával.

David Lindenmayer, a tanulmány első szerzője elmondta, hogy több módon is lehetne tenni azért, hogy megakadályozzuk a legutóbbi idényhez hasonló tűzvészeket. Első körben például be kellene tiltani a fakivágást a nedves erdőkben, különösen azokban, amelyek lakott területekhez is közel vannak.

Az erdők fragmentációját is vissza kellene fordítani erdősítéssel, ha pedig valahol mégis tűz üt ki, ott tartózkodni kellene a felégett fák kivágástól, mert ez jelentősen hátráltatja az erdők felépülését. A tanulmány szerint az erdőirtást egyébként mindenhol be kellene szüntetni, ahol az emberek biztonságát veszélyeztetheti, fakitermelést szerintük csak faültetvényeken lenne szabad folytatni az őshonos erdők helyett.