Kína Föld körüli pályára állította az új, kísérleti űrjárművét

Kína egy új rakéta segítségével sikeresen pályára állította kísérleti űrjárművének prototípusát kedden, ami nagy lépés lehet az ország űrprogramjában az állandó űrállomás és az indítandó holdprogram felé – írja a Science Alert.

A Hosszú Menetelés-5B rakétát Wenchangból lőtték fel sikeresen, nyolc perccel később pedig a terveknek megfelelően vált le róla a kísérleti űrhajó, ami rendben pályára is állt. A kínai Hszinhua hírügynökség szerint a rakományt visszaszállító kapszula tesztverziója is rendben levált a rakétáról. A kísérlet sikere azért különösen fontos, mert Kína ezzel a hatfős űrhajóval szállítana asztronautákat a tervek szerint 2022-re elkészülő űrállomására, illetve később a Holdra is.

Ha minden jól megy, a tesztrepülésük végén a jármű és a kapszula is pénteken tér majd vissza a földre. Zhang Xueyu, a küldetés vezetője elmondta, hogy a sikeres fellövés nagy lépés a kínai űrprogramnak, így elszántabban és magabiztosabban vághatnak majd bele a következő fázisokba. Az új rakéta sikere különösen fontos lehet, miután márciusban a 7A, áprilisban pedig a 3B modell vallott kudarcot.

A 2022-re elkészítendő kínai űrállomás összeszerelése idén kezdődik majd, az ország azonban nem állna meg itt, durván egy évtized múlva már embert küldenének a Holdra, ahol aztán bázist is építenének. A kínai űrprogram következő nagyobb léptékű küldetése egy szonda eljuttatása lesz a Marsra, ennek fellövése a tervek szerint még idén megtörténik majd.

