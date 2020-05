Tele van kidobált műanyaggal a tengeri madarak fészke

Akár a tengeri madarak fészkeinek 80 százalékában is lehet műanyag szemét egy friss kutatás szerint, ami egyes fajok esetében most először arra is rámutatott, hogy pontosan honnan származhat a kidobált műanyag – írja a Phys.org.

A kutatók 2018-ban végzett vizsgálatokból indultak ki, melyekből kiderült, hogy egy Skócia nyugati partjainál lévő lakatlan szigeten található összes fészek negyedében, az üstökös kárókatonák esetében pedig a fészkek 80 százalékában volt műanyag. A sirályoknál ugyanakkor például csak a fészkek harmadában bukkantak műanyagra a kutatók, ami feltételezésük szerint annak köszönhető, hogy a kárókatonák minden évben újrahasznosítják a fészküket, így a műanyag mennyisége évről évre növekszik.

Potenciális magyarázat volt az is, hogy a műanyagot a madarak élelemszerzés közben viszik a fészkükbe, a sirályok ugyanis gyakran kutatják át a hulladéklerakókat. A kutatás során azonban kiderült, hogy a fészkekbe többnyire lakott területen eldobott háztartási hulladék található, ami a tengeráramlatok révén jut el odáig. A kutatók a fészkekről készült fotók, illetve az azok közelében felöklendezett ételdarabkák összehasonlításával megállapították, hogy az elfogyasztott műanyag színe és fajtája sem hasonlít a fészkekben találhatóra.

Fotó: University of Glasgow

A kutatók emellett azt is megvizsgálták, hogy a szigeten található fészkek között egyenesen oszlik-e el a hulladék, és megállapították, hogy északon, a szárazföldről érkező áramlathoz közelebb több műanyag volt bennük. Ez a kutatók szerint szintén arra utalhat, hogy a hulladék eredetileg a szárazföldről érkezik a partra, az északabbra élő madarak pedig a fészkükhöz közelebb tudják felszedni ezt. Mivel a tengeri madarak populációja folyamatosan csökken, fontos lehet megérteni, hogy a fészkükben található műanyag pontosan hogyan befolyásolja őket. A mostani helyzet különösen érdekes lehet, a madarak ugyanis ezekben a hetekben építik meg a fészkeiket, a műanyag szemét érkezéséért felelős britek pedig a koronavírus-járvány miatt nem hagyhatják el az otthonaikat.