Pandémiás születésnap: 70 éves a ferihegyi repülőtér

Nincs jobb kifejezés rá: rendkívüli körülmények között ünnepli 70. születésnapját a magyar főváros nemzetközi repülőtere. A koronavírus járvány miatt minimálisra csökkent forgalmú Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren áprilisban jártunk, és alaposan megdöbbentünk, hogy mennyire kihalt, már-már posztapokaliptikus akciófilmek hangulatvilágát idézi a pár héttel korábban még utasoktól hemzsegő 2A és 2B terminál. A fokozatos enyhítések hatására ezekben a napokban kezd lassan-lassan, óvatosan beindulni ismét az élet a ferihegyi reptéren, ami hetven évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyílt meg az utazóközönség előtt, átvéve a nemzetközi szerepet a budaörsi repülőtértől.

A Budapest Airport Zrt. saját születésnapi közleményében azt írta, hogy megnyitása utáni első évében Ferihegy 50 ezer utast szolgált ki az akkor 21 ezer négyzetméter területű légikikötőben (a 2012-ben bezárt 1-es terminálon). 2020-ra a terület 103 ezer négyzetméterre nőtt, és egy helyett két futópálya szolgálja ki az érkező és induló forgalmat. A hetven évvel ezelőtti nyitóünnepség óta a repülőtér 25 569 napot üzemelt, és a becslések szerint több mint 240 millió utas, 2 millió tonna áru, mintegy 430 millió kézi- és feladott poggyász fordult meg Ferihegyen, miközben a futópályákat 3,5 milliószor használták fel- és leszállásra. A járvány előtt a repülőtér dolgozói napi 40-44 ezer utast és átlagosan napi 336 járatot kezeltek, a repülőgépek pedig 2019 végére 153 külföldi célállomással kötötték össze Budapestet

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két, repülőgépek indítására és fogadására alkalmas pályával rendelkezik: a 70 éves I. pálya 3009 méter hosszú és 45 méter széles, az 1983-ban üzembe helyezett II. futópálya pedig 3707 méter hosszú és 45 méter széles. A repülőtér gurulóút-hálózata 18 kilométer hosszú, forgalmi előterei (az 1. és 2. terminál valamint a Cargo City előtt elterülő területek) összesen több mint 503 000 négyzetmétert tesznek ki, ezeken egyszerre akár 75 repülőgép is elfér, ebből 38 a 2. terminál előtt. Ennyi repülőgéphez elég sok kapcsolódási pontra van szükség: az utasok beszállítását idén nyártól 57 beszállítókapu és 17 utashíd segíti. A repülőgépek üzemanyag-ellátását átlag 5-7 napra elegendő kerozin tárolásával biztosítja a repülőtér: a területén található tartályokban összesen több, mint 6400 tonna kerozin tárolható. A repülőtér tankolási történetében érdekes adat, hogy az egy időben egy légijárműbe tankolt legnagyobb mennyiség 170 000 liter volt.

Ki tervezte az 1-es terminál épületét?

Járt valaha Concorde Budapesten?

A hetven évvel ezelőtti ünnepélyes megnyitás után a "Budapest-Ferihegy nemzetközi közforgalmi repülőtér" 1950. május 19-én fogadta az első repülőgépeket. A nehéz gépek fogadására is alkalmas, műszeres leszállító berendezéssel, éjszakai leszállásra is felszerelt, kivilágított fel-leszállópályájával, impozáns forgalmi csarnokával a ferihegyi repülőtér egyike volt Európa legkorszerűbb légikikötőinek. A kezdetekben elsősorban a magyar légijáratok induló és érkező állomása volt, forgalma elsősorban a Malév nemzetközi és belföldi járataitól függött. Az első külföldi társaság, amelynek gépei menetrendszerűen szálltak le Ferihegyen 1956-ban, a holland KLM volt, a repülőtér nemzetközi forgalma pedig 1957 után lendült fel igazán: ekkor szállt le először sugárhajtású utasszállító repülőgép Budapesten, a szovjet Aeroflot menetrendszerű óriásgépe, a Tupoljev Tu-104-es. Mint azt az alábbi nagyképes válogatás is elmeséli, az elmúlt évtizedekben fogadott néhány különleges repülőgépet Ferihegy, ami 1985-ben új terminállal gyarapodott, és azóta is rendületlenül bővül, mintha nem is hetvenéves lenne.

1950. május 7. A ferihegyi repülőtér Dávid Károly építész által tervezett modern, két jellegzetes toronnyal bíró főépülete az ünnepélyes átadás napján. A fotót jobban megnézve látható, hogy az épület még félkész, a két szárnyon még javában dolgoznak, a munkák az ötvenes évek közepére fejeződtek be. A képen nem látszik, de a terminál fölülről nézve madarat formál. (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

Eldördült a startpisztoly, 1950. május 7-től kezdve van Magyarországnak igazán modern, nagy kapacitású nemzetközi repülőtere. A repülőtér átadásakor jelen volt a politikai vezetés színe-java, többbek között Bebrits Lajos közlekedés- és postaügyi miniszter, valamint Vass Zoltán az Országos Tervhivatal elnöke is. (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

1955. Utasok szállnak be a Magyar Légiközlekedési Vállalat (Malév) Liszunov Li-2P utasszállító repülőgépébe. A két légcsavarral hajtott repülőgépet a Szovjetunióban gyártották az amerikai DC–3 szállító repülőgépnek licensze alapján. (Fotó: Magyar Rendőr / FORTEPAN)

Aeroflot szovjet állami légitársaság egyik Iljusin Il-14 utasszállító repülőgépe 1956-ban, a ferihegyi repülőtér terminálépülete előtti betonon. (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

1957: Magyarországra látogatott Simone Signoret színművésznő és férje, Yves Montand sanzonénekes és filmszínész. A francia sztárházaspár a lengyel légitársaság (LOT) Liszunov Li-2 típusú repülőgépével érkezett a magyar főváros repülőterére. (Fotó: Bauer Sándor / FORTEPAN)

Az Aeroflot szovjet állami légitársaság Tupoljev Tu-114 típusú, nagy hatótávolságú utasszállító repülőgépe 1959. június 5-én leszállt Budapesten is. A gép a Párizs melletti Le Bourget-i repülőkiállításra tartott, és nagy lelkesedéssel fogadták hazánkban is. (Fotó: Magyar Hírek / FORTEPAN)

1959. A ferihegyi repülőtér irányítótornyában. Filmkocka Az én városom című filmből (rendező Mönich László, operatőr Szabó Árpád). (Fotó: Szabó Gábor / FORTEPAN)

1961-es felvétel az 1-es terminál impozáns, nagy várócsarnokáról. (Fotó: Magyar Hírek / FORTEPAN)

1964: a Magyar Állami Operaház balett társulata Kairóba utazik. A háttérben jól megfigyelhetőek a főépület többnyelvű neonfeliratai. (Fotó: Kotnyek Antal / FORTEPAN)

1965: pillantsunk be a légi utasellátás kulisszái mögé! Egy Malév-dolgozó menűtálcákkal tölti föl az ételszállító konténereket. (Fotó: Bauer Sándor / FORTEPAN)

Amikor vidám az élet a reptéren: a Malév három légikísérője pózol az légiközlekedési vállalat egyik Zavod-12 típusú elektromos szervizkocsijával (1966). (Fotó: MHSZ / FORTEPAN)

1972-ben újabb egzotikus szovjet repülőgép látogatott Ferihegyre: a Tupoljev Tu-144-es szuperszonikus utasszállító repülőgép bemutatkozására ezrek voltak kíváncsiak. (Fotó: Urbán Tamás / FORTEPAN)

1974-ben így nézett ki egy fémdetektoros biztonsági kapu a ferihegyi repülőtéren. (Fotó: Magyar Rendőr / FORTEPAN)

Rendőri ellenőrzés a ferihegyi repülőtér légi áruszállítás raktárában, 1975-ben. (Fotó: Magyar Rendőr / FORTEPAN)

Ma már nehéz elhinni, de ilyen is volt akkoriban: Malév Nemzetközi Légikisasszony-vetélkedő, 1967-ben. Vitray Tamás műsorvezető Jacqueline Geirnaert-t, a belga Sabena légitársaság versenyzőjét faggatja. Jobb szélen a bolgár Tabso légitársaság stewardesse koncentrál erősen. (Fotó: Bauer Sándor / FORTEPAN)

1981. Épül a repülőtér új, jellegzetes, két lábon álló irányítótornya. (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

A Ferihegy 2-es Terminált (2A) 1985-ben nyitották meg. A várótermi bútorok, az utastájékoztató rendszerek, a műalkotások összképe még mai szemmel is elég futurisztikusnak hat. (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

2004-es fotók az irányítótoronyról és a légiirányítás egyik helyiségéből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

1985 júniusában igazán illusztris vendége volt Ferihegynek. A British Airways légitársaság Concorde szuperszonikus utasszállító repülőgépe (G-BOAF) szállt le a budapesti repülőtéren. A gép villámlátogatásra érkező turistacsoportot hozott Budapestre, és még aznap este visszatért Londonba. (Fotó: Márkus András/Repülés 1985. nov-dec / Arcanum Digitális Tudománytár)

1989-es fotó a 2-es terminálról – barátságos szellős terek, hatalmas pálmák, fotelek. Az indulási oldal csarnokának túlsó végében látni lehet a színes madarakat is, amik 1985 óta lógtak az utasok feje fölött. A vidám műgyanta alkotások még a 2010-es évek elején is megvoltak, pár évvel ezelőtt, a nagy átépítéskor tűntek el. (Fotó: Kölcsényi Zoltán / FORTEPAN)

Az irányítótorony tetején: balra egy meteorológiai műszer, jobbra a éjszakai vörös irányfények, a háttérben a 2-es terminál. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

1989: a 2-es terminál épülete, a parkoló felől nézve. A szocialista autóipar remekei közt a sasszeműek két BMW-t is kiszúrhatnak. (Fotó: Kölcsényi Zoltán / FORTEPAN)

Balra: a szépemlékű Malév flottta öt gépe a betonon, 2004-ben, jobbra: ferihegyi légiirányító munka közben. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Malév Boeing 767-200ER gépe, a Szent-Györgyi Albert hozza a 2004-es athéni olmpiáról hazatérő magyar sportolókat. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Életképek a kétezres évek legelejéről. Még volt Malév, és kezdtek bejönni a Samsung mobiltelefonok – a jobb oldali fotón a dél-koreai cég 1999-ben bemutatott, SGH-2400-as készülékének reklámja látható a poggyászkocsin. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

2013-as fotó a 2011-ben megnyitott új, a 2A és 2B terminálokat összekötő új, közös utasváró épületről, a SkyCourt-ról. Az előtérben az El-Al hatalmas, kétszintes Boeing 747-400 gépe. (Fotó: Bődey János / Index)

A Malév csődje után a Budapest Airport az utasforgalom csökkenése miatt, gazdaságossági okokból 2012. május 30-án bezárta az 1-es terminált. A magyar légiközelekedés ikonikus épülete azóta is zárva van a légiutasok előtt, rendezvényhelyszínként üzemel Terminal 1 Airport Event Center néven. A fotó 2017-ben készült. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Születésnapi fotó: 30 reptéri járműből rakták ki a BUD feliratot és a 70-es számot a reptér dolgozói. (Fotó: Baranyi Róbert / Budapest Airport Zrt)

(Borítókép: szovjet manökenek a Ferihegyi Repülőtéren, akik a Margitszigeten tartott "divatolimpiász"-ra érkeztek 1958-ban, egy Iljusin IL-14-es repülőgéppel. Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény / Sándor György / Sándor György / Fortepan)