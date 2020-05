A Facebook számos, QAnon összeesküvés-elmélethez kötődő fiókot zárt be

Aki nem tudja, mi az a QAnon, az igazából semmit sem tud. A QAnon egy rejtélyes ember (vagy csoport) álneve, aki rengeteg bejegyzést ír a 4chanre, Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatos összeesküvés-elméletekről. Magát a legtitkosabb amerikai titkokhoz is hozzáférő személynek állítja be (aki még azt is tudja, amit maga az elnök sem). Az általa gründolt szélsőjobbos összeesküvés-elmélet lényege, hogy Trump egyáltalán nem olyan, khm, fura figura, mint amilyennek látszik, csak direkt hülyének kell tettetnie magát, hogy így győzhesse le a háttérhatalmat.

Mindezt színesítik a demokrata kötődésű sátánista pedofilokról és kannibálokról szóló információk.

A QAnon összeesküvés-elmélet nagy népszerűségre tett szert az ilyesmi iránt fogékony Trump-hívő internetezők körében, akik még offline tüntetéseket is tartottak, de ezért persze inkább a közösségi médiában aktívak. A Facebook most azonban több hozzájuk köthető (vagy legalábbis az üzeneteiket harsogó) oldalt zárt be, más összeesküvés-elméletet terjesztő fiókkal egyetemben. Ez az első alkalom, hogy a közösségi oldal fellépett a QAnon mitológia terjesztőivel szemben.

A Facebook terminológiájában az emberek politikai megtévesztését célzó üzenetek tömeges terjesztését "koordinált valótlan viselkedésnek" nevezik, és az utóbbi időben már üzemszerűen zárják be az ebből a célból létesített fiókokat. A mostani merítésbe több más szélsőjobbos fiók is belekerült. Például lekapcsolták a bevándorlásellenes VDARE honlap csatornáját, ahogy Oroszországhoz, Grúziához, Iránhoz, Mauritániához és Mianmarhoz kötődő fiókokat is.

Trump maga is retweetelt már a QAnon összeesküvés-elmélethez kötődő posztokat, a mitológia hívei pedig gyakori szereplői az elnök lakossági fórumainak, könnyen felismerhető ruházatot és emblémát is kitaláltak már maguknak. A Facebook bejelentése szerint a QAonhoz kötődő oldalak a soron következő elnökválasztást igyekeztek manipulálni.

Miközben az oldalak főként a QAnon összesküvés-elméletet népszerűsítették (és eközben merchandise termékeket, például pólókat is árultak - hiszen mindenki pénzből él), bekapcsolódtak a többi hasonlóan megalapozott legenda terjesztésébe is, az 5G állítólagos ártalmaitól Bill Gatesen keresztül a koronavírusig.

