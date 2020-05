A legújabb Facebook-frissítés padlóra küldi a riválisok appjait

A Facebook bocsánatot kért azért, mert az Iphone-ra, illetve Ipadre kiadott legutóbbi appfrissítése számos felhasználónál azt okozta, hogy összeomlott más appok működése. Az efféle hiba (amikor az egyik alkalmazás hibás frissítése nem önmaga hanem más appok működését lehetetleníti el) nem szokványos, és alkalmat nyújt némi összeesküvés-elmélet fabrikálásra.

Már csak azért is, mert a Facebook app által kicsinált alkalmazások között rivális közösségi hálózatok is vannak.

A jelentések szerint sok embernél összeomlott a Facebook-frissítés után a TikTok, másoknál a Tinder, a Spotify. Az ok nem is annyira rejtélyes, ha megfigyeljük, hogy e szolgáltatásokba hogyan lép be a felhasználók jelentős része. Sokan már nem adnak meg külön email-címet és jelszót regisztrációkor, hanem Google- vagy Facebook-fiókjukkal jelentkeznek be. A hiba pedig azoknál jelentkezett, akik a Facebook-fiókjukat kötötték össze a másik alkalmazásban létesített felhasználói profiljukkal.

A Facebook közlése szerint gyorsan azonosították és kijavították a hibát. Frissítették az SDK-t (vagyis a szoftverfejlesztési kitet), amit a független fejlesztők használnak ahhoz, hogy a Facebook szolgáltatásait integrálják a saját applikációikba.

(BBC)