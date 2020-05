A gyerekeknél nem befolyásolja a meglévő krónikus betegség a koronavírus lefolyását

Sehol a világon nem kerülnek tömegesen kórházba az asztmás gyerekek vagy a szervtranszplantált gyerekek, nem halnak meg tömegével az immunszupresszív szereket szedő gyermekek

– mondta az RTL Klubnak Novák Hunor gyermekorvos, kiemelve, hogy a gyerekeknél nem jelent a felnőttekéhez hasonló kockázati tényezőt a koronavírus szempontjából a meglévő krónikus betegség.

Novák arról is beszélt, hogy Magyarországon egyelőre nem találkoztak azzal a rejtélyes, gyerekeket érintő betegséggel, amivel 15 gyerek került kórházba New Yorkban, és ami több nyugat-európai országban is megjelent, főként koronavírusos betegeknél. Ez kiütéseket, bőrhámlást és kipirosodó szemeket okoz egyebek mellett, többet viszont egyelőre nem tudni a rejtélyes megbetegedésről. Novák szerint viszont egyelőre nem igazolt, hogy a koronavírus jelenléte fokozza-e az egyéb betegségek megjelenésének gyakoriságát.

Magyarországon április elején engedték haza a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikájáról az első gyógyult magyar koronavírusos gyereket, egy hétéves lányt. A legutóbbi, Müller Cecília országos tisztifőorvos által csütörtökön közölt adatok szerint jelenleg két gyereket ápolnak kórházban koronavírussal.