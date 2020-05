Még 75 ezer ember halhat meg az USA-ban a koronavírus mentális hatásai miatt

A koronavírus-járvány miatti elszigeteltség, az általa okozott gyász és gazdasági nehézségektől való félelem nagy számban okozhatnak mentális problémákat az Egyesült Államokban, és növelhetik az öngyilkosságok számát is, állítja egy tanulmány.

A Well Being Trust több forgatókönyvet is figyelembe véve azt becsüli, hogy a következő évtizedben 75 ezer ember halhat meg a koronavírus következményeként öngyilkosságban, vagy valamilyen szer (alkohol, drog) túladagolásában.

„Ez egy paradoxon. A társadalmi izoláció megvéd minket a fertőző, életveszélyes vírustól, de ugyanakkor az Egyesült Államokban a legnagyobb gyilkosnak számító veszélyeknek tesz ki minket: az öngyilkosságnak, a túladagolásnak és az alkoholfogyasztáshoz köthető betegségeknek" – idézte a Bloomberg Jeffrey Reynoldst, aki a Család és gyerekek Szövetség elnöke.

A gazdasági válságok mindig az öngyilkosságok számának növekedését hozzák magukkal, de az Egyesült Államokban az utóbbi időszakban enélkül is megszaporodtak az öngyilkosságok, 2018-ban az 1941 óta mért legmagasabb számot érték el. Több mentálhigiénével foglalkozó szakember szerint a koronavírus és hatásai még rosszabbá tehetik ezt a helyzetet. A gazdasági válságokkal szemben most még az elzártság is növelheti a kétségbeesést. A Bloomberg szerint éppen ezért nehéz modellezni azt, hogy mi várhat ránk.

Március óta több mint 33 millió amerikai vált munkanélkülivé, ami érthetően csökkentette az emberek optimizmusát és pozitív jövőbeli kilátásaikat. A Well Being Trust által készített tanulmány egyik szerzője, Benjamin Miller is azt emelte ki, hogy a mentális és érzelmi egészsége alapja az, hogy van-e munkájuk az embereknek.

Már felméres is készült, ami szerint az évi 40 ezer dollárnál kevesebbet kereső réteg 26 százaléka érzi úgy, hogy a bevételkiesése nagy hatással lesz a mentális egészségükre. A Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola kutatása pedig azt mutatta ki, hogy a vírus forrópontjain élők közül azokat jobban érinti mentális stressz, aki alkohol- vagy marihuánafogyasztók, vagy a közösségi és hagyományos médiát követték rendszeresen.

New York állam kormányzója, Andrew Cuomo pedig arról számolt be, hogy megnőtt az alkohol- és drogfogyasztás, és egyre több a családon belül elkövetett erőszakos cselekmény. Az is sokat elárul a helyzetről, hogy az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, közel kilencszeresére nőttek a mentális problémáknál segítséget nyújtó forródróton.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.