Egy macska is lehet koronavírusos, de nem úgy, ahogy gondolnánk

A macskák is lehetnek koronavírusosok, ez ugyanis egy évtizedek óta ismert macskabetegség is. Jóllehet van olyan típusa, amit az állatorvosok gyógyíthatatlannak tartanak, egy állati fertőzéseket kutató magyar állatorvos állítja: bizonyos gyógyszer-kombinációval egy ideje minden páciensét meg tudta gyógyítani.

"Mostanában gyakran hívnak fel telefonon a koronavírus miatt. Van, aki felelős állattartóként azt kérdezi, megfertőzheti-e a macskát a SARS-CoV-2. Mások azt, hogy mit tegyenek a macskájukkal, mert attól tartanak, hogy az állat fertőzheti meg őket. És van, aki azt kérdezi, szabad-e macskát venni a koronavírus járvány idején" - mesélte az Indexnek Dr. Lakatos Béla. A fertőző állatbetegségekre specializálódott állatorvos szerint nem indokolt az aggodalom, mert a macskák emberre gyakorolt fertőzőképességének legfeljebb a tudomány szempontjából lehet jelentősége, a mindennapi életben nem releváns.

AZT UGYANAKKOR KEVESEN TUDJÁK, HOGY EGY MACSKA IS LEHET KORONAVÍRUSOS. EZ UGYANIS EGY ISMERT MACSKABETEGSÉG.

Persze a macska-koronavírus nem teljesen ugyanaz, mint az embereket fertőző SARS-CoV-2 , még ha sok hasonlóság is van a kettő között.

A macskák is lehetnek koronavírusosok?

A macska-koronavírus ugyanaz, mint az embereket fertőző verzió?

A macskák többségnél tünetmentes

A széles körben elterjedt macska-koronavírus az úgynevezett enterális koronavírus (FECV), ami macskatenyészeteknél bukkan fel gyakrabban. A FECV ürülékkel, közvetlen vagy közvetett érintkezés útján terjed, így az állatok leggyakrabban az etetőtálakon, játékokon, vagy toalettjeiken keresztül fertőződnek meg. A vírus a szájon át kerül be a gyomor-és bélrendszerbe, ott szaporodik el és okoz fertőzést.

A FECV az ellenállóképesség csökkenésével véletlenszerűen mutálódhat is, és így kialakulhat a macska-koronavírus másik fő típusa, a rettegett FIPV (Feline Infectious Peritonitis Virus). Azért rettegett ez a típus, mert bár csak a megfertőződött macskák 5-10 százalékát érinti, a vírus az egész szervezetet elárasztja, és autoimmun alapon súlyos károkat okozhat a belső szervekben. Például a májban, a vesében, de akár a központi idegrendszert és a szemeket is károsíthatja. A FIPV pár hét, vagy hónap leforgása alatt szinte 100 százalékos valószínűséggel elpusztítja a macskát, míg az enterális koronavírus inkább enyhe bélgyulladáshoz vezet és hasmenéssel, lázzal megúszhatja az állat.

Az, hogy a FIPV a koronavírussal fertőzött macskák csak 5-10 százalékában alakul ki, Dr. Lakatos Béla szerint azért is lehet, mert a koronavírusnak sem "érdeke", hogy a gazda súlyosan megbetegedjen, vagy elpusztuljon: a gyilkos betegséget okozó vírus egy evolúciós zsákutca.

Ahogy az embereken, úgy a macskákon is el lehet végezni koronavírus-tesztet. Ezek sem igazán különböznek az emberi tesztektől: van a vírus nukleinsavát kimutató PCR-teszt, és van az ellenanyagot kimutató gyorsteszt, valamint különböző módszereken alapuló laboratóriumi ellenanyag-vizsgálatok. Előbbi ára 13-18 ezer, utóbbié 4-10 ezer forint között mozog az állatok esetében.

A macskák csak nyerhetnek a járványon

Dr. Lakatos Béla szerint az emberre veszélyes koronavírus kutatásában is sokat segíthetnek a macskákat érintő koronavírusos kutatási adatok, hiszen nem véletlenül vannak ugyanabban a csoportban:

UGYANAZ A MŰKÖDÉSI ELVÜK, UGYANAZOKRA A SZEREKRE ÉRZÉKENYEK, UGYANAZOK A FERTŐTLENÍTŐ SZEREK HATNAK RÁJUK, UGYANOLYANOK A FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAIK, DE MÉG A SZERKEZETÜK IS.

Ebből persze az is következik, hogy a macskák a járvány egyik nagy nyertesei lehetnek. "Most, hogy a világ gőzerővel állt rá az új koronavírus kutatására, ennek farvizén bőven lesznek olyan eredmények, amelyeket a koronavírusos macskák gyógyításában fel lehet majd használni" - véli az állatorvos. Másrészt a már meglévő állatorvosi eredményeket is fel lehet használni az emberi vírus elleni harcban. A macskák koronavírus-fertőzése akár modellként is szolgálhat a SARS-CoV-2 kutatások szinte minden fázisában.

Bár az állatorvos szerint a kétezres évek eleje óta tudni lehet, hogy az emberi koronavírus átterjedhet macskákra és görényekre is, ez valójában csak tudományos jelentőségű probléma, gyakorlati jelentősége nincs, valódi veszélyt nem jelent.

Jóllehet, a FECV/FIPV ellen már a kilencvenes évek elején kifejlesztettek oltóanyagot, a mai napig kérdéses és vitatott, hogy az valóban ártalmatlan, valamint hatékony-e. Dr. Lakatos Béla szerint bár a FIPV-fertőzést az állatorvosok többsége gyógyíthatatlan betegségnek tartja, már létezik olyan gyógyszerkombináció, amivel a vírust teljesen el lehet tüntetni a szervezetből, és az állatok a kór minden formájából meggyógyulhatnak.

"A 2019 tavaszán közölt tudományos eredmények alapján október óta alkalmazok egy gyógyszer-kombinációt: közvetlenül ötven macskát kezeltem eredményesen, és közvetetten 30-40-et, amikor kollégáknak adtam tanácsokat" - állítja az állatorvos, aki a nukleozid analóginterferon-interferon-induktor kombinációra esküszik. Ez a kezelés alkalmas a fertőzött, de tünetmentes macskák vírusmentesítésére is. Ennek a közösségben tartott macskák esetében van jelentősége. Persze azt Dr. Lakatos is fontosnak tartja, hogy csak egy nagy, átfogó vizsgálat tudná igazolni, hogy valóban hatékony-e az általa használt kombináció.

Az egyébként általános, hogy vakcina hiányában már meglévő gyógyszerekkel, vagy azok kombinációival kísérleteznek szerte a világban az orvosok az új koronavírus-járványban. Ebben Magyarország sem kivétel. Dr. Szlávik János, a Délpesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője például többször nyilatkozta már, hogy bár a fertőzés ellen igazoltan hatékony gyógyszer egyelőre nincs, de egyes malária-, HIV-, ebola-, és a C típusú májgyulladás-ellenes szerek Magyarországon is hatékonyaknak bizonyulnak a betegség kezelésében.

