Ősszel megindulhat a favipiravir hazai gyártása

Lezárult az új típusú koronavírus ellen Ázsiában már hatékonynak bizonyult gyógyszerhatóanyag, a favipiravir magyarországi fejlesztésének első fázisa, olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Indexhez is eljuttatott közleményében. Az ITM keddi közlése szerint laboratóriumi körülmények között már sikerült előállítani a generikus hatóanyagot, és őszre lehetővé válhat a gyógyszer hazai engedélyezése és gyártása is.

Mint arra az ITM is emlékeztet, a favipiravirt eredetileg influenzatünetek enyhítésére fejlesztették ki, generikus hatóanyagként bárki előállíthatja. A favipiravirt Ázsiában sikeresen alkalmazták koronavírussal fertőzött betegeken is, azonban hatékonyságát hagyományos klinikai vizsgálatokkal még nem igazolták, ezért egyelőre sem Európában, sem Amerikában nincs törzskönyvezve. A Magyarországon zajló fejlesztés pont ezért kiemelt jelentőségű, hiszen a gyártókapacitás gyors kiépítése nemcsak a járvány elleni hazai védekezést segítheti, hanem exportképes termék is lehet belőle. A gyógyszer bevezetéséhez a most lezárult laboratóriumi fejlesztés után további három fázis szükséges, amelyek akár már nyáron lezárulhatnak.

"Nemcsak a vírussal, hanem az idővel is versenyt futunk. Ilyenkor a leggyorsabb gyógyszer az, amit már ismert eredményekre támaszodva állítunk elő, hiszen egy teljesen új hatóanyag kifejlesztése és klinikai tesztelése sokkal hosszabb időt venne igénybe" – mondta el a projektről Keserű György Miklós akadémikus, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője.

A gyógyszer hazai engedélyezéséhez és gyártásához szükséges klinikai vizsgálatok, a hazai gyógyszergyártó kapacitás kiépítése széles körű kutatóintézeti-egyetemi-országos gyógyintézeti-ipari összefogásban zajlik, az ITM és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A laboratóriumi eljárást a konzorciumot vezető Természettudományi Kutatóközpont dolgozta ki, a szükséges hatóanyagot az Első Vegyi Industria Zrt. és a Richter Gedeon Nyrt. együttműködése biztosítja, míg a készítményt a Meditop Gyógyszeripari Kft. fogja gyártani. A klinikai vizsgálatokban a kutatói kezdeményezésű klinikai vizsgálatok szervezésére és lebonyolítására létrejött országos HECRIN konzorcium tagjai, a négy klinikai központtal rendelkező orvosi egyetem, valamint a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet vesznek részt.

"A favipiravir hatóanyag hazai előállítását, klinikai tesztelését és a gyógyszergyártás elindítását a magyar állam a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen több mint 370 millió forinttal finanszírozza" – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára.

(Borítókép: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images Hungary)