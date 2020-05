Hipót árult koronavírus elleni csodaszerként egy ausztrál kisegyház

Megbüntetett az ausztrál gyógyszerfelügyeleti hatóság (TGA) egy kisegyházat, amely azt terjesztette, hogy az általuk forgalmaztott hipóoldat csodaszerként gyógyítja a koronavírus okozta megbetegedést. Az MMS (Miracle Mineral Solution, avagy Csodás Ásványi Oldat, CSÁO) nevű terméket forgalmazó kisegyházra 151 200 ausztrál dolláros (32 millió forint) pénzbírságot szabtak ki azért, mert honlapjukon olyan saját márkás termékeket forgalmaztak, amelyek súlyosan veszélyeztetik az egészséget, írja az ausztrál ABC News.

Az "Egészség és Gyógyulás Második Teremtés Egyháza" (Genesis II Church of Health and Healing) nevű floridai egyház ausztrál szervezete szerint az MMS néven árusított klór-dioxid – amely valójában egy ipari fehérítő- és fertőtlenítőszerm és amiről pár évvel ezelőtt az Index is írt bővebben, miután hazánkba is eljutott –, gyógyítja nemcsak a koronavírus okozta COVID-19 betegséget, hanem az autizmust, a rákot és a cukorbetegséget. A CSÁO egyébként nem újkeletű dolog, története 2006-ra nyúlik vissza, egy ex-szcientológus amerikai szélhámos, bizonyos Jim Humble írt róla saját kiadású könyvében, azt állítva, hogy hatásos a HIV, a malária, a hepatitisz, az influenza, a megfázás ellen, sőt, még a pattanásokra is jó.

A TGA hangsúlyozta: semmiféle tudományos bizonyíték nincs arra, hogy az MMS gyógyítana bármilyen betegséget vagy enyhítene bármilyen kellemetlen tünetet. Sőt a használata hányingert, hányást, hasmenést és súlyos – akár kórházi kezelést is igénylő – kiszáradást okozhat.

A floridai székhelyű "Egészség és Gyógyulás Második Teremtés Egyháza" akkor került be nemrég a hírekbe, amikor levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz, hogy felhívják a figyelmét az általuk árusított hipó vélt gyógyító hatására. Hogy ezzel bármilyen összefüggésben van-e, hogy pár nappal később Trump nyilvánosan azon elmélkedett, hogy fertőtlenítőszer beinjekciózásával lehetne kísérletezni a vírus ellen, nem tudni.

Az amerikai szövetségi szervek akkor eljárást is indítottak ellenük, betiltva a CSÁO amerikai forgalmazását, egyben felhívva a figyelmet a hipófogyasztás káros egészségügyi hatásaira. Az ausztrál egyházi ág honlapján egyelőre még mindig elérhetők a veszélyes csodaszerek – természetesen sokszoros áron árulva a filléres vegyszereket: