Az Index Iskolatévéjének második évadában a technológiáé a főszerep: kódolás, robotika, vagy épp kiberbiztonság.

A mai órát Jámbor Kornél, az Edutus Egyetem projektmenedzsere tartja, aki a World Robot Olympiad (WRO) magyarországi főbírója is, így stílszerűen a legórobotok programozását mutatja be. Most az alapokkal kezdünk, de később eljutunk majd a szenzorok és a motorok programozásáig.

Az adásból megtudhatjátok:

Milyen robotokat használ az emberiség?

Hogyan alakult a legórobotok történelme?

Milyen készségeket fejlesztenek ezek az eszközök?