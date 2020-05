Már Magyarországon is elérhető a Revolut Junior

A Revolut kedden bevezette Magyarországon a Revolut Juniort, a 7-17 éves gyerekek, illetve szüleik számára kifejlesztett pénzmenedzsment alkalmazást. Az új alkalmazás célja, hogy a gyerekek már fiatalon elsajátíthassák a tudatos pénzhasználatot, biztonságosan, szüleik útmutatásai alapján.

Az applikációban a Revolutot már eleve használó szülő vagy törvényes gondviselő regisztrálhat fiókot egy gyermeknek. A Revolut Junior három fő elemből áll:

A szülők vagy gondviselők a meglévő Revolut-számlájuk segítségével egyetlen, biztonságos helyről képesek kezelni gyermekeik zsebpénzét, illetve az egész családi kasszát is. Saját számlájukról azonnal, és közvetlenül utalhatnak át pénzt a gyermekek fiókjára, de rálátásuk van a gyerekek egyenlegeire és a tranzakcióikra is. Értesítéseket is kaphatnak gyermekeik kiadásairól, és ellenőrizhetik a kártya-, és tranzakciós funkciókat, például az online fizetéseket is.

Az év során várhatóan bevezetik, hogy a szülők rendszeres zsebpénzt, kiadási korlátokat, illetve különböző pénzügyi feladatokat és célokat, megtakarítási lehetőségeket, valamint részletes költési statisztikákat állíthatnak majd be gyermekeik számára.