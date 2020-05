Olcsó telefont, drága tabletet és új laptopokat mutatott be a Huawei

Februárban a járvány miatt elmaradt Mobil Világkongresszus helyett videóüzenetben mutatta be a Huawei a két új laptopját. A Mate X Pro után most a Mate D is Magyarországra is érkezik, és debütált a MatePad Pro Tablet is, ami szintén megvásárolható lesz egy belépő kategóriás társával együtt. A cég elmondása szerint április óta a járvány ellenére emelkednek az eladásaik, és egyre jobbak az eredményeik.

Az, hogy a Huawei a csúcstelefonok mellett más készülékek irányába is ennyire nyit, egyrészt az amerikai kereskedelmi szankcióknak köszönhető (amit ráadásul most 2021 májusáig meg is hosszabbított az Egyesült Államok), illetve részei az 1+8+N stratégiának elnevezett tervnek. Ebből kiderül, hogy a cég nem feltétlenül készülékekben, hanem ökoszisztémában gondolkozik:

Az 1 jelenti a központ elemet, jellemzően az okostelefont,

amely köré 8 további termékkategória kapcsolódik,

és hozzá bármennyi eszköz.

Magyarán a telefon kommunikál a hordható okoseszközökket, a tablettel, autós rendszerekkel, okos hangszóróval vagy éppen a PC-vel. A megálmodott ökoszisztéma bővíthető, vagyis nem csak a Huawei termékei, de a partnerek, azaz harmadik fél is beléphet.

Nem meglepő módon a Honor is ugyanezt a stratégiát követi, és még az időzítés is hasonló, május 20-tól lehet megvásárolni a MagicBook 15 laptopot, amiről itt már bővebben is írtunk, és ami elgondolkoztató alternatíva lehet, ha valaki a legolcsóbb, Ryzen 5 processzorral felszerelt Huawei PC irányába kacsingat, igaz az a Huawei készülékeivel ellentétben nem magyar billentyűzettel kerül forgalomba.

Mindkét cég elmondta, hogy a viselhető eszközei kifejezetten jól teljesítenek a magyar piacon, ide értve az okosórákat, karpántokat vagy a vezeték nélküli fülhallgatókat, így a kérdés most az, hogy a PC piac mit szól ahhoz, hogy olyan szereplő lép be, ami könnyebb átjárhatóságot biztosít az eszközök között abban az esetben, ha a felhasználónak szintén Huawei vagy Honor készüléke van.

Két új belépőkategóriás készülék

A felméréseik szerint magyarok ötöde a 150 euró alatti telefonokat keresi, azaz nagyjából 50 ezer forintot szán telefonra. Ebben a szegmensben jön két új készülék.

Az Y6P tripla hátlapi kamerát kapott, amibe a mélységérzékelős 2 megapixeles szenzor mellé egy 13 megapixeles főkamera és egy 5 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor került. A 3 GB RAM és 64 GB-os tárhellyel felszerelt telefonba 5000 mAh akkumulátor került, és ha ennek a készüléknek is olyan jó az energiagazdálkodása mint a általában a Huawei telefonoknak, akkor ez elég okáig elég lehet. A készülék 61 990 forintba kerül majd.

Az Y5P a maga 41 990 forintért kerül piacra, egy kamera elől és egy hátul, kisebb a tárhelye is, és az akkumulátora is.

Később a nyár folyamán jön majd a P40 Pro Plus telefon a járvány közepén bemutatott P40-család legnagyobb testvére, illetve a P30 egy új színben lesz elérhető, vagyis igaznak bizonyultak a pletykák a készülék létezéséről, és természetesen ez még Google-szolgáltatásokkal érkezik.

Új tabletek

Tabletek és PC-k területén szignifikáns a növekedést tapasztalnak, Kínán kívül több mint 300 százalékos a növekedés csak a tabletek esetében, így ebben a két kategóriában növekedést várnak 2020-ban.

Ehhez érkezik egy olcsóbb, de meglehetősen fapados, és sokkal erősebb, de elég drága tablet.

A MatePad T 8 colos kijelzővel az olcsóbb verzió, ez csak wifis és LTE verzióban is elérhető lesz. A 2 GB RAM és 16 GB memória tényleg csak a legszükségesebbekhez elég, azaz leginkább a gyerekeknek lehet jó, vagy olyanoknak, akik leginkább csak internetezgetnének, és ritkán jut eszükbe, hogy tableten nézzenek filmeket. A wifis verzió 49 190, az LTE képes modell 54 090 forintba kerül majd.

A MatePad Pro végül 5G nélkül érkezik, és ugye a Google.szolgáltatások sem kerültek rá, viszont megkapta a Kirin 990-es csipet, ami jelenleg a Huawei legjobbra. Emellett szinte az egész előlapot elfoglalja a kijelző, a 90 százalékos kijelző-készülék arány ritka a tableteknél. Vékony, könnyű, és nagyon jó a kijelzője. Kiegészítőként megvehető hozzá az M-Pen toll, ami nagyon hasonló elven működik, mint a Samsung tolla, és szintén külön lehet megvenni hozzá az okos mágneses billentyűzetet. Az ára LTE verzióban 246.990 forint, és mivel az a Samusng tablettjénél kiderült, hogy milyen gyorsan rá lehet kapni a toll előnyeire, így annak az árát is nyugodtan hozzászámolhatjuk a teljes élményhez. A készülék érezhetően az iPad Pro és a Matepad Pro-nál olcsóbban beszerezhető Samsung S6 tabltjeivel venné fel a versenyt.

Az összes most bemutatott új telefon és tablet Google-szolgáltatások nélkül lesz elérhető.

Új laptopok

Jön az új generációs Matebook 13, ezekbe új generációs Intel i7 vagy i5 csip került, ezek közül az i7-es verzió érintőképernyős, illetve a Matebok D, ami pedig AMD Ryzen 5 illetve 7 csipekkel jelenik meg a magyar piacon. Mindkét gépnek a legnagyobb előnye, hogy könnyű, vékony és látszik rajta, hogy a dizájn fontos volt, és az is, hogy a Matebook 13 leginkább a Macbook vetélytársa szeretne lenni. Ennél csak a Matebook X Pro verzió drágább a maga 600 ezer forintos árával. Az összes laptopot előre telepített Windows 10-zel és magyar billentyűzettel lehet megvásárolni, a legdrágább, i7-es csippel lellátott model ára majdnem félmillióba kerül, míg a Matebook D Ryzen 5-ös, vagyis olcsóbb változata 250.990 forintért lesz elérhető. Egészen pontosan így alakulnak az árak:

Verzió Ár MateBook 13 i7 16+512G (Touch Paddel) 481. 990 forint MateBook 13 i5 8+512G 353. 990 forint MateBook D 15" R7 8 +512G 281.990 forint MateBook D 15" R5 8 +256G 250. 990 forint

Tovább fejlődött a HMS

Naponta kerülnek be új nevek a Huawei saját alkalmazásboltjába, legutóbb például a Wolt és a Tidal lett új szereplő, utóbbival egy olyan együttműködés is megszületett, hogy a P40-család felhasználói fél évig ingyenesen használhatják zenehallgatásra a Tidal master csomagot.

A hazai fejlesztésű alkalmazások között egyre több az is, amit magyar nyelvre lokalizálnak, de nem itthon fejlesztenek. A fő kérdés még mindig az, hogy mennyire rugalmasak a felhasználók. A Huaweihez beérkező visszajelzések szerint egyébként nyitottak arra az emberek, hogy megismerjék a HMS-t. Nyilvánvalóan ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy váltanának is, de hogy ez is zökkenőmentes legyen, próbálnak minden létező platformon segítséget biztosítani. Ugyanez igaz a fejlesztőkre is, akik szintén minden lehetséges támogatást megkapnak a Huaweitől, hogy egyre több alkalmazás legyen elérhető a készüléken a magyar felhasználóknak, hiszen nyilván a leginkább az könnyíti meg a váltást, ha az a legkevesebb lemondással jár.