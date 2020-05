Megvenné a legnépszerűbb gif oldalt a Facebook

Felvásárolná a Giphy nevű gifkészítő és gyűjtő oldalt a Facebook, hogy annak hatalmas gifkönyvtárát integrálhassa a saját alkalmazásaiba, így a Facebookba és az Instagramba. Az Axios.com értesülése szerint Mark Zuckerberg cége 400 millió dollárt fizetne a gifes cégért.



Giphy

A Facebook és a Giphy már eddig is elég szorosan együttműködtek, a felvásárló cég szerint a Giphy forgalmának fele már így is a Facebookról, Messengerről és Instagramtól jön, amelyeknek a Giphy lett a beépített gifkeresője. A felvásárlás után viszont a Giphy csapata az Instagram alá betagozódva működne tovább, még jobban összesimítva a közösségi oldalak és a mozgó képkeresés és létrehozás rendszereit. A Facebook pénteki közleménye szerint viszont más fejlesztők is ugyanúgy hozzáférhetnének a Giphy szolgáltatásaihoz, ahogy eddig.

A felvásárlás híre viszont már ki is verte a biztosítékot azoknál, akik szerint a Facebooknak túl nagy piaci hatalma van az online térben. Két korábbi demokrata elnökjelölt-aspiráns, Elizabeth Warren és Amy Klobuchar szenátorok, valamint a republikánus kollégájuk, Josh Hawley pénteken kiadott közleményeikben adtak hangot annak, hogy szkeptikusak a cég újabb terjeszkedésével.

Hawley szerint a Facebook csak azért akarja felvásárolni a Giphy-t, hogy még több adatot gyűjthessen a felhasználókról, Warren szerint pedig a cég kihasználja a járványt, hogy tovább konszolidálja a hatalmát a piacon. Warren más szenátorokkal és képviselőkkel, többek közt Alexandria Ocasio-Cortezzel együtt ezért egy olyan trösztellenes törvény benyújtását tervezi, amely megtiltaná a felvásárlásokat addig, amíg a szövetségi kereskedelmi hatóság szerint a kisebb cégek komoly pénzügyi nyomás alatt vannak a járvány miatt.