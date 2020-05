Az USA új rendelkezései miatt bajban a Huawei csipellátása

Az Egyesült Államok kormányzata és a Huawei között tavaly május 16-án indult a csata, akkor tette Amerika úgynevezett entity listre, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy tiltólistára a kínai céget. Most fokozták a nyomást, ami kifejezetten nagy gondot jelenthet a kínai cégnek, nemcsak a mobiltelefonok piacán, de a hálózatépítésben is.

Az új szabály alapján minden külföldi vállalatnak speciális engedélyt kell majd kérnie az amerikai kormánytól, ha a kínai vállalatnak amerikai szoftverek és technológiák közvetlen felhasználásával készített félvezetőket vagy egyéb termékeket akar eladni.

Ez azt is jelenti, hogy nem szállíthatnak a csipgyártók a Huaweinek, ha amerikai licenc és hardver is érintett. A Kirin chipeket is gyártó TSMC már be is jelentette, hogy nem szállít a Huaweinek, ami egyébként az egyik legnagyobb ügyfele. A döntés mögött az áll, hogy a Kirin csipek és az 5G-berendezésekhez szállított csipek is alapvetően az amerikai ARM licencein alapulnak, amiket a szabályozás értelmében nem használhat a Huawei. A rendelet a tilalom előtt leadott vagy már gyártott megrendelésekre nem vonatkozik, ha azokat szeptember közepéig tudják szállítani, de újabb megrendeléseket már nem vehetnek fel.

És most jön a csavar

A tajvani illetőségű TSMC ezzel egy időben bejelentette, hogy 12 milliárd dolláros beruházással Arizonába teszi át a a csipgyártást, hogy az amerikai ügyfelei hazai gyártású csipeket tehessenek az eszközeikbe, és itt képzelik el a kutatás-fejlesztést is.

A Huawei is reagált a történtekre, és kategorikusan ellenzik az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának exportszabályozást kiegészítő újabb rendelkezéseit.

A mostani döntés is önkényes, ártalmas, a teljes globális iparág aláásásával fenyeget. Az új szabályozás befolyással lesz a világ több mint 170 országában kiépített, több százmilliárd dollár értékű hálózataink bővítésére, fenntartására és folyamatos működésére. Ugyancsak befolyásolja majd a kommunikációs szolgáltatásokat azon több mint hárommilliárd ember számára, akik világszerte a Huawei termékeit és szolgáltatásait használják

– írják közleményükben, ami szerint az amerikai kormány döntése nemcsak a Huaweit, de a világ számos iparágát is érinti. Szerintük az intézkedés a nemzetközi vállalatok amerikai technológiába és ellátási láncba fektetett bizalmát fogja aláásni, így végső soron az Egyesült Államok érdekeit károsítja majd.