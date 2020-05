Antitestet termelnek az egyik legígéretesebb koronavírus-oltás tesztelői

Az egyik legígéretesebb szereplő a koronavírus elleni oltások fejlesztésében a Moderna nevű biotechnológiai cég. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) nemrégiben engedélyezte, hogy megkezdjék a tesztelések második klinikai szakászát, amiben már több mint 600 embert oltanak be az RNS-alapú oltóanyaggal, és továbbra is figyelik, hogy kialakul-e náluk bármilyen súlyos mellékhatás, illetve azt is, hogy megvédi-e őket az oltóanyag a fertőződéstől.

A tesztek első szakaszában elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a hatóanyag nem toxikus-e, tehát a vírus elleni hatásáról akkor még semmit sem közöltek, mikor az FDA megadta az engedélyt a második fázis elkezdéséhez.

Most azonban bővebb részleteket is megosztottak az első fázis első eredményeiről, amiből kiderült, hogy a vizsgálatban résztvevők az oltóanyag beadása után elkezdtek antitesteket termelni, hasonló mennyiségben, mint azok azok, akik leküzdötték a vírust.

Most a második fázisban jóval több emberen tesztelik az oltóanyagot, ha ezek a tesztek igazolják széles körben a hatékonyságot, akkor jöhet július környékén a harmadik fázis, mikor a megfelelő adagolást is tesztelik. A cég képviselői szerint biztatóak az eredmények, de még korai lenne arról beszélni, hogy mikor lehet elérhető a nagyközönségnek az oltás.