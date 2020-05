Az EasyJet 9 millió ügyfelének személyes adataihoz fértek hozzá hekkerek

Az EasyJet elismerte, hogy kibertámadás áldozata lett, ami során 9 millió felhasználójuk személyes adataihoz fértek hozzá illetéktelenek.

Rendkívül kifinomult számítógépes támadás

– így jellemezték az akciót, amivel hekkerek nem csak a felhasználónevekhez, emailcímekhez és utazási adatokhoz férhettek hozzá, de 2220 ügyfelük bankkártyájának az adatait is megszerezték. A cég az adatvédelmi incidensről tájékoztatta a megfelelő hatóságokat is, és kivizsgálják az esetet. Közleményük szerint a támadásról januárban szereztek tudomást.

A cég szerint nincs arra bizonyíték, hogy visszaéltek volna az adatokkal, de tájékoztatták az ügyfeleket, milyen megelőző intézkedéseket tudnak ők is hozni, és hogy hogyan védekezhetnek az esetleges adathalász megkeresésekkel szemben.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hekkereknél van több millió ügyfél adata, ami miatt most az átlagosnál is éberebbnek kell lenni. Már csak néhány általános adattal is hozzáférhetnek személyes fiókokhoz, eladhatják őket, vagy csalás áldozatává válhatnak az EasyJet érintett ügyfelei.

Akiknek a kártyaadatait is ellopták, azokat külön értesítették, és intézkedtek, hogy tiltsák le az érintett bankkártyákat, de a többi ügyfélnek is érdemes megváltoztatni a jelszavát, és figyelni, hogy látnak-e gyanús tranzakciót a számlakivonatukon. A szakértők szerint az is előfordulhat, hogy a csalók éppen most jelentkeznek majd emailen, az EasyJet vagy a banktársaság emberének kiadva magukat, hogy így jussanak hozzá a hiányzó személyes adatokhoz, ezért legyen nagyon gyanakvó, ha mostanában kap levelet a légitársaságtól, ahol a személyes adatainak megerősítését kérik majd.