2021 nyaráig marad a digitális oktatás a Cambridge Egyetemen

2021 nyaráig csak digitálisan tartanak órákat a Cambridge Egyetemen, és a vizsgázáshoz sem szükséges, hogy találkozzon a diák és a hallgató, azt szintén digitális úton intézik.

Az előadások továbbra is online lesznek elérhetők, de az egyetem közleménye szerint lehetőség van arra, hogy kisebb csoportokban akár bejárjanak olyan órákra, ahol feltétlenül szükséges a személyes jelenlét, de ebben az esetben is be kell tartani a megfelelő óvintézkedéseket.

A döntés annyiban nem végleges, hogy az egyetem jelezte, hogy felülvizsgálják, ha szükséges, és alkalmazkodnak a járványügyi tanácsokhoz. A közlemény szerint a könnyebb tervezhetőség miatt adták meg ezt az időintervallumot, de ha a járványhelyzet engedi, akkor felülvizsgálják.