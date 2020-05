Koren Balázs, az ELTE oktatója a délután 1-kor kezdődő előadáásában a blokk alapú programozást mutatja be, amivel akár alsós iskolások is elkezdhetnek megismerkedni. A MIT egyetem által kifejlesztett Scratch magyar nyelven is elérhető, és eleve úgy alkották meg, hogy minden parancs érthető legyen.

A Scratch weboldalán rengeteg, mások által összerakott alkalmazás felépítését lehet megnézni, és mindet áttervezhetjük a saját kedvünk szerint. Koren Balázs is ezt teszi egy labdás játékkal.

Ebben a részben benne lesz:

blokkok

mindig végrehajtott ciklusok

ha-akkor elágazások

sárkány és cica

Jó kódolást!