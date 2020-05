Mások az újabb kínai koronavírusos betegek tünetei

Azok, akiknél mostanában állapítottak meg koronavírus-fertőzést Kína észak-keleti részén, más tüneteket mutattak, mint azok, akik a járvány korai szakaszában betegedtek meg, írja a BBC kínai orvosok beszámolóira hivatkozva. Hozzáteszik, hogy a betegség lappangási ideje is hosszabbnak tűnik az új betegek esetében, mint azoknál, akik korábban estek át a fertőzésen.

A korábbi esetekben a leggyakoribb jellegzetes tünetek a láz, a köhögés és a légszomj voltak, míg az újabb koronavírus fertőzötteknél nem jellemző a láz, viszont fáj a torkuk és fáradékonyak. (Ezek a tünetek korábban is megvoltak, csak nem tartoztak a leggyakoribbak közé.) Minderről Qiu Haibo kínai orvos beszélt a CCTV-13 nevű állami tévében, aki azt is elmondta, hogy az továbbra sem változott, hogy a fertőzöttek egy része teljesen tünetmenetesen hordozza magában a vírust.

A The Global Times beszámolója szerint az is változott, hogy az emberekben hosszabb ideig mutatható ki a vírus. Míg a korábbi, vuhani esetekben a diagnózis után egy-két héttel már negatív tesztek születtek, addig az újabb esetekben ennél hosszabb idő után is ki lehet még mutatni a koronavírus jelenlétét.

Mindez csak megerősíti azt, amit már korábban is tudtunk, hogy a vírus folyamatosan mutálódik, ezzel pedig változnak a betegség jellegzetességei is.