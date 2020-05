Kevesebb receptor található a gyerekek orrában, amin keresztül be tud jutni a koronavírus

Egy új kutatás szerint a gyerekek orrában kevesebb olyan receptor található, amin keresztül a koronavírus be tud jutni szervezetükbe, valószínűleg ez az egyik oka, hogy rájuk nézve nem olyan veszélyes a járvány, és ritkábban kapják el a betegséget- írja a CNN.

Több mint 300 embert vizsgáltak meg, az életkoruk 4-60 év között volt, és az eredmények alapján a 10 ében aluliak orrában jóval kevesebb volt az Ace2 enzim, ami kulcsszerepet játszik a SARS-CoV-2 sejtekbe jutásában.

Korábban már pont az Ace2 enzim jelenlétével magyarázták azt is, hogy miért lehet veszélyesebb a vírus a férfiakra, és szintén az enzim szerepét vizsgálták a dohányosok esetében is. A kutatók úgy vélik, minél több ilyen enzim található meg a szervezetben, annál egyszerűbben juthat a vírus a szervezetbe.

A Journal of the American Medical Association szakmai lapban megjelent kutatás csak az orrban vizsgálta az Ace2 enzimeket, így izgalmas lehet, hogy a szervezet más pontjain is jóval kevesebb mennyiségben vannak-e jelen a 10 év alatti gyermekeknél.