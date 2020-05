Az amerikaiak negyede nem oltatná be magát koronavírus ellen

Minden negyedik amerikai bizonytalan a majdani koronavírus-oltással kapcsolatban egy friss közvélemény-kutatás szerint. A Reuters és az Ipsos közös reprezentatív felmérése szerint a megkérdezettek 24 százaléka nem akarná beoltatni magát, további 11 százalék pedig bizonytalan a kérdésben. Ahhoz képest, hogy másról sincs szó mostanában, mint hogy a járvány hullámainak várhatóan csak az oltás kifejlesztése vethet véget, ez elég alacsony szám.

A világban száznál is több kutatási projektben dolgoznak a COVID-19 elleni védőoltáson, a fejlesztők egyszerre futnak versenyt a vírussal és egymással: geopolitikai tétje is van, hogy az egyes országok mikor és milyen sorrendben juthatnak majd hozzá az oltáshoz, és persze nagyon nem mindegy az sem, hogy milyen minőségűhez. Ennek azonban még az ideje is teljesen kérdéses. Miközben Trump elnök például arról beszél, hogy egy éven belül biztosan meglesz a védőoltás, sok szakértő ennél jóval szkeptikusabb. A védőoltások kifejlesztése, a megfelelő kísérletek lebonyolítása és az engedélyeztetés normális esetben ennél sokkal hosszabb, akár tíz év is lehet.

A mostani koncentrált erőfeszítések és az engedélyeztetési eljárások egyszerűsítése ezt ugyan felgyorsíthatja, de ennek kockázatai is vannak. Részben ezzel függhet össze, hogy a védőoltásokkal kapcsolatban van egy bizonytalanság, amit most a Reuters/Ipsos közvélemény-kutatása számszerűsített is. A 4428 megkérdezett amerikai válaszai alapján a szakértők várakozásaihoz képest kevesebben mondják most azt, hogy szívesen beadatnák maguknak a koronavírus elleni vakcinát. A válaszolók kevesebb mint kétharmadát „nagyon” vagy „valamennyire” érdekelné az oltás, miközben 14 százalékot „egyáltalán nem”, 10 százalék pedig „nem” érdeklődik iránta. Elég nagy a bizonytalanok tábora is.

A megkérdezett kutatók ennél kicsit nagyobb lelkesedésre számítottak. William Schaffner, a Vanderbilt University járványügyi és vakcinaszakértője a Reutersnek azt mondta, ő kb. 75 százalékos támogatásra gondolt előzetesen. A rosszabb eredmény többféleképpen értelmezhető: az elutasítók egy része bizonyára megrögzött oltásellenes, de más védőoltások társadalmi elfogadottsága ennél általában nagyobb, így valószínűleg vannak COVID-specifikus tényezők is. A gyors fejlesztés miatti esetleges egészségügyi kockázatok (ezektől tart saját bevallása szerint az elutasítók fele) mellett az összeesküvés-elméletek, az időnként kaotikus nyilatkozatok és a téma átpolitizáltsága sem tehet jut a még nem is létező vakcina népszerűségének. Jelentős a pártpolitikai törésvonal: minden ötödik republikánus szavazó nem akarná beoltatni magát, míg a demokrata szimpátiájúaknál csak minden tizedik.

(Borítókép: New York 2020. május 18-án. Fotó: Stephanie Keith/Getty Images)