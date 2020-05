A stockholmiak 7%-a átesett már a fertőzésen

A svéd egészségügyi hatóságok részeredményeket tettek közzé egy folyamatban lévő kutatásról, amiből azt szeretnék megtudni, milyen az ország átfertőzöttsége.

Az eddig begyűjtött információk alapján a fővárosban a legmagasabb a fertőzöttek aránya, az összes eset egyharmadát itt regisztrálták. A tesztben résztvevő véletlenszerűen kiválasztott emberek 7,3 százaléka termel antitestet a vírus ellen, vagyis ők azok, akik áteshettek már a betegségen. A vizsgálatokat április utolsó hetében végezték, és mivel az egészségügyi szakemberek szerint akár hetek is eltelhetnek, mire a szervezetben kimutatható mennyiségben találnak antitesteket, így ez a szám magasabb is lehet. Az adatok mindössze 1104 teszt elvégzésén alapszanak, míg például Spanyolországban több mint 60 ezer tesztet végeztek, ott egyébként a társadalom 5 százaléka eshetett át a víruson, a legfertőzöttebb pedig Madrid volt, ahol a lakosok 10-14 százaléka kaphatta el a betegséget.

Svédországban az antitestet termelők aránya a fővárosban a legmagasabb, az ország más régióiban jóval alacsonyabb, és az is kiderült, hogy több a 20-64 éves korosztályban terjedt legjobban a fertőzés, ez Anders Tegnell epidemiológus szerint azt is jelentheti, hogy az idősebbek betartották a karantént.

Svédországot több kritika is érte amiatt, hogy nem rendeltek el kijárási korlátozásokat a társadalomban, a 16 év alatti diákok továbbra is iskolába járnak, és a kávézók, éttermek, üzletek is nyitva vannak. Az országban a halálos áldozatok száma jóval nagyobb, mint a szigorú korlátozásokat bevezető szomszédos államokban, 31 532 fertőzöttje és 3831 halálos áldozata van a koronavírusnak a Johns Hopkins Egyetem csütörtök reggeli adatai szerint