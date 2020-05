A klorokin újabb vizsgálat szerint sem jó a koronavírus ellen, viszont akár halálos szívritmuszavart is okozhat

A The Lancet a világ legpatinásabb orvosi folyóirata. Itt jelent meg néhány órája egy tanulmány, amelyben majdnem 15 ezer, klorokinnal vagy hidroxi-klorokinnal kezelt koronavírusos beteg kórtörténetét hasonlították össze több mint 81 ezer olyan beteggel, akiket nem kezelték ezzel a szerrel.

A klorokint eredetileg malária ellen fejlesztették ki, és akkor robbant be a köztudatba, mint potenciálisan a koronavírus-betegség ellen is hatékony szer, amikor Donald Trump amerikai elnök csodaszernek kiáltotta ki. A hírek szerint ő maga is szedi, elvileg megelőzésképpen.

A bejelentését azonnal szakemberek tömege kezdte bírálni, arra hivatkozva, hogy a szer hatásossága bizonyítatlan, ezzel szemben nagyon súlyos, adott esetben életveszélyes mellékhatásai azonban nagyon is bizonyítottak. Az elmúlt hetekben sorra érkeznek azok a vizsgálati eredmények, amelyek azt bizonyítják, hogy a klorokin és a hidroxi-klorokin veszélyes zsákutca a covid-19 kezelésében.

A mostani tanulmányt a Harvard Egyetem orvosai készítették. Az elemzéshez a világ minden táján, összesen 671 kórházban ápolt koronavírusos betegek kórlefolyását hasonlították össze. Az eredmények szerint a kutatók nem látják bizonyítottnak, hogy a klorokin vagy a hidroxi-klorokin bármilyen módon is segítené a covid-19-ben szenvedők túlélését és gyógyulását.

Sőt, kifejezetten ront rajta. Mint a tanulmány következtetéseként írják, "Miután kontrolláltuk egy sor közrejátszó tényezőre (kor, nem, etnikum, BMI, szív- és érrendszeri betegségek...), a kontrollcsoport mortalitásához képest a hidroxi-klorokinnal, hidroxi-klorokinnal és makroliddal, klorokinnal, illetve klorokinnal és makroliddal csoport

kórházi halálozása és újonnan kialakult szívritmuszavarának előfordulása magasabb lett.

A vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, vagyis nem placebokonrollált klinikai teszt. Emiatt döntő bizonyítéknak nem lehet tekinteni a megállapításait. Ugyanakkor azok tökéletesen egybecsengenek szinte minden más vizsgálat eredményeivel, így lassan kijelenthető, hogy a klorokin nem gyógyítja a koronavírus-betegséget, sőt tovább súlyosbíthatja a beteg állapotát.