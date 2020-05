A vadon élő állatok vették át a hatalmat az amerikai nemzeti parkokban

Szarvasok, hiúzok és fekete medvék sétálgatnak ott, ahol normális esetben a turisták szoktak a Yosemite Nemzeti Parkban.

A park dolgozói arról számoltak be, hogy nemrég villásszarvú antilopot láttak a hegyoldalon bóklászni, az egyik látogatóközpont közelében. Akkor Kati Schmidt szóvivő azt mondta: tudták, hogy a magasabb területen élnek, de eddig még soha nem látták őket ilyen közel látogatói területekhez, és arra sem emlékszik, hogy ennyire lemerészkedtek volna az állatok a hegyvidéki területekről.

A Nemzeti Parkokat másfél hónapja zárták be a koronavírus miatt. Pedig az elmúlt évben 4 millióan keresték fel a Yosemite Nemzeti Parkot, többségük autóval érkezett, és gyakran előfordul, hogy a több kilométeres völgyi szakasz tele van autóval, akik kirándulni érkeznek a park híres vízeséseihez. Mióta nincsenek látogatók, a vadállatok nyugodtabban merészkednek ezekre a helyekre, gyakori például, hogy a parkolóban sütkéreznek a napon, vagy csak azokat az útszakaszokat használják közlekedésre, amiket a turistáknak építettek ki. Az ott dolgozók azt mondják, hogy egyre több állattal találkoznak a szokásos túráik között, ami nem jelenti azt, hogy eddig ezek a vadállatok nem voltak jelen a parkban, viszont nem lehetett velük találkozni. Hasonló jelenségről számolt be a Yellowstone Nemzeti Park és a Rocky Mountain is, ahol szintén az utak és épületek közelében látták a vadállatokat.

Hamarosan azonban újranyitnak a Nemzeti Parkok

A munkatársak és a látogatók védelmében rendszeresen fertőtlenítik majd a közösen használt területeket, műanyagkorlátokat telepítettek a fizetőautomatákhoz vagy a látogatóközpontokba, hogy az emberek tartsák a megfelelő távolságot egymás között.

Azonban úgy tűnik, hogy az állatok védelmében is szükség lesz új intézkedésekre, mert a szakemberek szerint az újranyitás veszélyes lehet a vadon élő állatok elmúlt hónapokban született kölykeire nézve. Azok az állatok, amik ismerik milyen volt a karantén előtti élet a parkokban, valószínűleg hamar visszaszoknak majd az eddigi területükre, a fiatalabb egyedeknek viszont hosszabb tanulási folyamat lehet, amíg hozzászoknak, hiszen eddig nem volt alkalmuk arra, hogy emberekkel találkozzanak. Különösen igaz ez a hüllőkre és a kétéltűekre, amikre az újraindult autóforgalom jelenthet halálos veszélyt, ezért a látogatókat is arra kérik, hogy fokozottabban ügyeljenek az állatokra a látogatásuk alkalmával.