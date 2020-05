A mesterséges intelligencia lehet az egészségügy segítsége a koronavírus diagnosztizálásában

A mesterséges intelligencia felhasználása az egészségügyben nem új keletű dolog, hiszen a modern orvostudományban a képalkotó diagnosztika munkáját már több helyen is segíti a mesterséges intelligencia, ami akár olyan elváltozásokat is megtalál, amelyeket az orvosok nem vesznek észre.

Most a koronavírus-járvány idején is a mesterséges intelligencia is segíti a pontos diagnózis felállításában a szakorvosokat. Elsőként Kínában az Alibaba állt elő koronavírust felismerő mesterséges intelligenciával, ami komputertomográf-felvételeket elemezve másodpercek alatt képes felismerni a koronavírusos megbetegedést. Az Alibaba azt mondja, hogy 96 százalékos pontossággal dolgozik a mesterséges intelligenciája.

A napokban pedig megérkezett az amerikai változat is, a New York-i Mount Sinai kórház kutatói fejlesztették azt az algoritmust, ami több paramétert figyelembe véve az orvosoknál is pontosabban ismeri fel a betegséget. Az orvosok szerint a betegség kezdeti fázisában, amikor a tüdőkárosodás még nem ismerhető fel egyértelműen, a mesterséges intelligencia másodvéleményt adhat azokban az esetekben, ahol nem látszik egyértelműen a károsodás, vagy nem a koronavírus tipikus jegyeit mutatja a felvétel.

Az amerikai algoritmust több mint 900 felvétellel tanították, ebből 419 eset volt igazolt megbetegedés, 486 pedig negatív. A pontosabb diagnózis érdekében a kutatók olyan paraméterekhez is hozzáfértek, mint a véreredmények vagy a kórelőzmény, hogy a diagnózisalkotásban hasonló adatokat vegyen figyelembe, mint az orvosok. A cél az, hogy tovább tréningezzék az algoritmust, hogy CT-vizsgálattal is egyszerűbben kimutatható legyen a fertőzés.