Végre kiderül majd a Google Térképről, ha egy hely akadálymentesített

Hamarosan egy rég várt újítást vezet be a Google, és a Térkép alkalmazásában azt is meg fogja mutatni, hogy egy hely akadálymentesen megközelíthető, sőt azt is jelölik, hogy van-e ott akadálymentes mosdó, parkoló vagy ülőhely. A szolgáltatást első körben az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Japánban vezetik be, de az ígéretek szerint hamarosan bővül az országok listája.

A felhasználóknak a beállítások között kell jelölni, hogy látni szeretnék azt is, hogy azok a helyek, amikre rákeresnek, vagy amiket az algoritmus ajánl, akadálymentesítettek-e. A Google szerint ez az információ nem csak azoknak hasznos, akik kerekesszékben élnek, hanem azoknak, akik babakocsival vinnék magukat a gyermeküket, vagy például az olyan idős embereknek, akik nem tudnak lépcsőzni.

Az információk ott jelennek majd meg, ahol most például egy étteremre keresve a nyitvatartást lehet látni. Sajnos azt nem jelzi, hogy egy nagyobb épület esetében melyik bejárat az, ami akadálymentesített, de kezdetnek nem rossz. Az információkat a felhasználóktól szerzi be a rendszer, vagyis mikor legközelebb megkérdezi egy éttermi látogatás után a Google Térkép, hogy látott-e akadálymentesített bejáratot, csak akkor válaszoljon igennel, ha valóban be lehet jutni egy kerekesszékkel, mert a jövőben ezzel sokat tud segíteni a többi felhasználónak.