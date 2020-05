A koronavírus fertőzőbb mutációja terjed Magyarországon

Arról már mi is írtunk, hogy több mutációja van jelen Magyarországon is az új koronavírusnak, ez azonban még önmagában nem jelenti azt hogy a mutálódott vírus veszélyesebb is. A kutatók ezekből a mutációkból tudják visszakövetni a terjedési hálózatot, ahogy ezt a Pécsi Egyetem kutatói is tették.

Az RTL Klubnak Müller Viktor, az ELTE TTK tudományos munkatársa mesélt arról a változatról, ami Észak-Olaszországban jött létre, és virulensebb, azaz hatékonyabban és gyorsabban terjed, mint a vuhani változat. A járványok modellezésével foglalkozó elméleti biológus azt mondta, a legtöbb vírusváltozatnak nincs jelentősége a terjedési ütem szempontjából, de mostanra kiderült, hogy Kelet-Ázsia kivételével szerte a világban az észak-olaszországi mutáció fordul elő leggyakrabban.

A biológus azt mondta, hogy az eddigi vizsgálatok alapján nem okoz ez a változat súlyosabb betegséget, viszont mivel több embert ér el, így a súlyos esetek száma is magasabb lehet. A jó hír viszont az, hogy nálunk eleve ez a verzió terjedt el, emiatt nem kell attól tartani, hogy romlana a helyzet az országban.