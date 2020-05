Saját magukon tesztelték az oltóanyagot az orosz kutatók

Orosz kutatók első körben saját magukon tesztelték az általuk fejlesztett, koronavírus elleni vakcinát – írja az Interfax. A Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet vezetője elmondta, hogy munkatársai saját védelmük bebiztosítása érdekében használták a vakcinát, hogy a világjárvány alatt folytathassák az ellenszerek kidolgozását. Alekszandr Gincburg akadémikus állítása szerint mellékhatások nélkül alakult ki a munkatársaiban az immunitás, de nem mondta, hogy pontosan hány ember oltotta be magát jóval azelőtt, hogy engedélyt kaptak volna az embereken végzett kísérletek megkezdésére.

Gincburg beszámolt arról is, hogy most az állatkísérletek fázisában tartanak, ha a majmokon végzett kísérletek eredményei megérkeznek, akkor már hivatalosan is engedélyt kérhetnek az emberi kísérletek első fázisára, és a nyáron el is kezdhetik embereken tesztelni.

Az oltóanyag az adenovírus-DNS-en alapul, amelybe beépítették a SARS-CoV-2 koronavírus egyik génjét. Az adenovírust az eljárás során olyan „tartályként” használják fel, amely a koronavírusgént a sejthez szállítja, ott beindítja az új koronavírus burkának fehérjeszintézisét, és ily módon „megismerteti” az immunrendszert a potenciális ellenséggel.

Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes szerdán a parlament felsőházában bejelentette, hogy Oroszországban jelenleg 47-féle Covid-19-vakcina kidolgozásán dolgoznak. Az igazolt fertőzések száma péntekre 8894-gyel, 326 448-ra nőtt, a halálos áldozatok száma pedig 150 fővel 3249-re emelkedett. Az országban jelenleg 223 374 aktív esetet tartanak nyilván.