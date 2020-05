A haj meg a szőr még ma is nehéz ügy

Április végén mutatták be az Assassin's Creed videojáték-sorozat legújabb játékát, a Valhallát, ami az Odyssey görög kalandja után a vikingek korába kalauzolja majd a játékosokat. A bejelentést egy rajzolós stream vezette fel, az igazán nagy durranás azonban az első animált előzetes volt, ami egészen elképesztő látványvilággal mutatta meg, hogy mire lehet majd számítani a játéktól. Erre:

A videó egy magyar stúdió, a Digic Pictures keze munkája, ahogy egy csomó egyéb nagy sikerű videojátékos mozi is az elmúlt 15 évből. Ennek kapcsán most Varga Tamás, a stúdió egyik vezető animátora (illetve egészen pontosan character supervisora) volt a TNT podcast vendége, akivel nemcsak a Valhalla előzetesét, hanem a Digic korábbi munkáit is alaposan kitárgyaltuk – ezekből pedig azért van bőven.

Varga Tamás

Emellett megtudtuk, mennyire nehéz és időigényes összerakni egy pár perces animációt (spoiler: nagyon), és az is kiderült, hogy a megfelelő programok mellett az anatómiában, sőt, a szabászatban is otthon kell lenni ehhez. Arról is szó esett, hogy a tavaly megjelent Love, Death & Robotsba készített The Secret War – amiről akkor beszélgettünk is a cég ügyvezető igazgatójával – után képesek lennének-e elkészíteni egy egész estés filmet, de beszélgettünk a kreatív szabadságról, meg a Digic sikerének titkáról is. És persze előkerült az is, hogy hová tud még fejlődni a számítógépes animáció, ugyanolyan megmosolyogtatóak lesznek-e 15 év múlva a mai körülrajongott videók, mint most a korai 2000-es évekből származók.

A beszélgetés néhány izgalmasabb kérdése:

Miért mozognak olyan idétlenül a Tűzgyűrű: Lázadás CGI-robotjai, miközben az eredeti Tűzgyűrűben öröm volt rájuk nézni?

Hol lehet elsajátítani az ilyen animációk elkészítéséhez szükséges tudást?

Miért van sminktükör minden karaktermodellező monitora mellett?

Milyen számítógépeken dolgoznak, és hogyan sikerült a járvány miatt home office-ból befejezni a Valhalla moziját?

Miért tűnnek annyira műanyagnak az új Star Wars filmekbe digitálisan betett szereplők, és miért néznek ki olyan jól még mai szemmel, 25 év távlatából is a Jurassic Park CGI-dinoszauruszai?

És néhány link a videókra, amikről szó esik a podcastban: