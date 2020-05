Egy trükköt tud a 138 ezer forintos iPad-billentyűzet

Tabletekhez a legtöbben csak olyan védőtokot vesznek és használnak, hogy a gép túléljen egy esést, és ma még elég szokatlan az a gondolat, hogy egy iPad Pro akár a laptopot is helyettesítheti. Régóta léteznek ugyan billentyűzetes tokok, az elvetemültebbek számítógéphez való bluetooth billentyűzetet is ráköthettek a tabletre, ezek mindig is működtek, csak az élmény nem volt tökéletes, hiszen az iPad rendszere alapvetően az érintőkijelzőre volt hangolva.

Most az iPadOS rendszer is megváltozott, és az Apple piacra dobta hozzá az egészen elképesztő Magic Keyboard tokot, amit kifejezetten a billentyűzetes munkavégzéshez alakítottak ki.

Az elképesztő jelző elsősorban annak szól, hogy ez

138 ezer forintba kerül.

Egy átlagos magyar vevő ennél csak egy kicsivel többért vesz magának laptopot, és ennek az összegnek talán a harmadát hajlandó elkölteni tabletre. Megjegyzem, a legolcsóbb iPad majdnem ugyanennyibe, 135 ezer forintba kerül. Halálbiztos, hogy egy billentyűzetért kevesen hajlandók ennyit a kasszánál hagyni, még úgy is, hogy Apple valóban nagyon odatette magát, és szinte hibátlan eszközt alkotott.

Van rajta például magyar kiosztás, ami már önmagában nagy szó, és az Apple nem állt neki kísérletezni az elrendezéssel, az í és az ű betűk pontosan ott vannak, ahol lenniük kell. Amikor átültem egy Macbook elől a tablethez, ugyanazzal a lendülettel folytatni tudtam az írást, annyira hasonló a gombok elhelyezkedése és mérete. Mivel viszonylag lapos termékről van szó, a gombok útja is meglehetősen rövid, az egy kicsit kényelmetlenebb a laptopokhoz viszonyítva, de egy tablet kiegészítőjénél talán megbocsátható. Plusz pont, hogy a gomboknak háttérvilágításuk is van.

A touchpad is meglepően jól működik, pontosan követi az ujjunk mozdulatait, tökéletesen működnek rajta a többujjas gesztusok, egyetlen suhintással kijutunk a főmenübe, és pillanatok alatt át tudunk lépni egyik futó appról a másikra. Apróság, de sokat számít, amikor keményen dolgozunk, és egy pillanatra sem szeretnénk elvenni a kezünket a billentyűzettől. Oké, ebben igazából nem volt nehéz dolga az Apple-nek, csak a Macbookok amúgy is hibátlan touchpadjét kellett átültetni az új eszközre. A mérete lehetne egy pindurit nagyobb, a gombok fölött elterülő sáv alapján erre még lenne is hely, kár, hogy kihagyták ezt a lehetőséget. Talán majd a Magic Keyboard 2-ben megoldják, ha lesz ilyen frissített változat.

Ahhoz képest, hogy milyen vékony lemezekből áll, az a sajnálatos helyzet, hogy a Magic Keyboardba bújt iPad Pro igencsak nehéz és vaskos, minden kecsességét egycsapásra elveszíti.

A töltőport jó helyen van, a kábel szépen ráfekszik az asztalra, ami jobb, mintha a tabletbe dugnánk be, és ott lógna a levegőben. Pontosítok: nagy esély van rá, hogy így is ott lesz egy kábel a levegőben, hiszen ezzel a megoldással felszabadul az iPad Pro adatportja, és miközben a billentyűzetről töltjük a gépet, rácsatlakoztathatunk egy külső merevlemezt vagy kamerát. Az ideális persze az lenne, ha a billentyűzet portjára lehetne rákötni a perifériákat, és ott alakulna ki az adapteres kábelpurgatótium, de nem panaszkodom, ez a megoldás is teljesen használható.

Amikor először kicsomagoltam a Magic Keyboardot, meglepődtem, hogy a szétnyitásakor beáll egy szögbe, és úgy is marad. Ez talán a legnagyobb hiányossága az eszköznek: nem lehet olyan szabadon állítgatni a szöget, mint laptopokon. Az asztalra téve működik ez a beállítás, ezt az egy trükköt remekül tudja a billentyűzet. A térdre helyezett Magic Keyboard már hajlamos billegni, a kanapén fetrengve viszont teljesen használhatatlan, ahhoz jobb lenne 180 fokban kihajtani. Szerencsére az iPad Pro mágnesesen rögzül a helyére, szóval egy pillanat alatt ki tudjuk hámozni onnan, így viszont a virtuális gombokon kell folytatni a pötyögést.

A Magic Keyboard a legjobb külső beviteli eszköz, amit valaha tableten láttam, már ami a 12,9 hüvelykes modellt illeti. A 11 hüvelykes modellen, ami csak (opcionálisan: "csak") 118 ezer forintba kerül, jóval szűkösebb a hely, és ez a netbook-élmény nem biztos, hogy megéri az árat. Ráadásul azzal is érdemes számolni, hogy a 12,9-es iPad és a Magic Keyboard összesen nagyjából annyiba kerül, mint a Macbook Pro alapmodellje, de az új Airből már az erősebb, 512 GB tárkapacitású változat is elvihető ennyiért. Egyszóval nagyon kell szeretni az iPadet, hogy ezt a félmillió forintos csomagot vonzónak találjuk.

A Magic Keyboardot az iStyle adta kölcsön a teszthez.