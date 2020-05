Júliusban indulhat a kínai Mars-küldetés

Kína a nagyhatalmi törekvése részeként villámgyorsan felzárkózna az űrprogramjával az élen járó Egyesült Államokhoz, és ennek részeként már idén júliusban elindít egy űrszondát a Marshoz, és le is száll a bolygóra egy távirányítású robottal.

Eddig is tudni lehetett, hogy Peking idei indulást tervez, most viszont az időpontot is közölte a projektet vezető Kínai Űrtudományi és Technológiai Vállalat (CASC). Júliusi indulást tervez az Egyesült Arab Emírségek is, és az Egyesült Államok szintén még a nyáron felbocsátaná az ötödik űrszondáját. Egyedül az európai Exomars küldetésről tudható, hogy elhalasztották 2022-re, részben a koronavírus-járvány, részben technikai problémák miatt.

A kínai Tienven (Tianwen) projektben felbocsátott űrhajó hónapok alatt éri majd el a Földtől 55 millió kilométerre levő Marsot, és a leszállóegység a korábbi hasonló űrszondákhoz hasonlóan talajvizsgálatokat végez majd a felszínen. Kína a Holdon már végrehajtott hasonló küldetést 2019 januárjában, amikor egy kis robotjárművel szállt le az égitest túlsó oldalán.

Legutóbb egy kísérleti űrjárművet állítottak Föld körüli pályára egy új rakétával, amelynek fontos szerepe lesz Kína űrprogramjában, hiszen ezzel tudnak majd asztronautákat szállítani a készülő űrállomásukra, illetve a Holdra is.