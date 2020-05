Hogy úszta meg Florida az összeomlást?

Mikor az új koronavírus megjelent az Egyesült Államokban, sokan aggódtak Floridáért. A déli állam pont tavasz elején népszerű turisztikai célpont, sok egyetemista ott bulizza végig a tavaszi szünetet. Ezen kívül a napsütéses partok a nyugdíjasok számára is vonzóak, nagyon sokan költöznek ide nyugdíjas éveikre, így az idősek felülreprezentáltak a társadalomban.

Az állam kormányzója nemrég Isten várószobájaként hivatkozott Floridára.

Ehhez adjuk hozzá, hogy Ron DeSantis kormányzó csak két héttel azután vezetett be korlátozó intézkedéseket, hogy a többi állam meghozta a védekezésről szóló döntést. Nem zárta le a tengerpartokat a fiatalok serege előtt, a Disney World is sokáig nyitva maradt, és csak április elsején kezdte el szorgalmazni az otthonmaradást. A sajtó tele volt a zsúfolt floridai strandok képeivel, ahol az emberek látványosan fittyet hánynak a járványra.

Mindezek után az előrejelzések legrosszabb esetben (ha semmilyen óvintézkedést nem vezetnek be) 465 ezer beteggel számoltak. Ehhez képest a hatóságok egyelőre 51 ezer betegről és 2300 halottról számoltak be. Ha a betegek száma/egymillió fős mutatót nézzük, Florida csak a 34. helyen áll az Egyesült Államokban. Ezek szerint közel sem rázta meg úgy a járvány az államot, mint ahogy azt sokan sejtették.

A jó idő és az idősek védelme

Egyelőre nem tudjuk biztosan, hogy miért állnak ilyen jól, sőt, még azt sem, hogy tényleg annyira jól állnak-e. Az egyik elmélet az, hogy a SARS-CoV-2 vírus nem szereti a nagy meleget és a párát, ezért nem terjedt olyan hatékonyan. Ez azt jelentené, hogy az influenzához hasonlóan az új koronavírus szezonális. Néhány tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a vírust valóban befolyásolhatja az időjárás, de nem szignifikánsan.

Előfordulhat, hogy a vírust védő külső réteg felbomlik a nagy meleg vagy pára hatására, de az is lehet, hogy a napfényben található ultraibolya fény is roncsolja. Egyes elméletek szerint Florida párás levegőjében nehezebben terjedhet a vírus, mert a cseppek, amikkel kikerül az emberből hamarabb zuhannak a földre. Alacsonyabb páratartalom mellett a légutak védelme is gyengébb, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a vírus hatékonyabbnak tűnik hűvös, száraz helyeken.

Ezek mind elméletek, még nem alakult ki tudományos konszenzus arról, hogy az időjárás vagy az éghajlat bármilyen módon befolyásolná a vírust. Ennek ellenére nem szabad elfelejteni, hogy jó időben az emberek hajlamosabbak a szabadban tölteni a szabadidejüket, mint zárt téren, ami megnehezíti a fertőzést.

A klímás elmélettel szembemegy a tény, hogy Brazília a második legtöbb fertőzöttel rendelkező ország. A meleg és a magas páratartalom biztosan nem jelent 100 százalékos védelmet, mert még egy kínai fürdőből is gócpont alakult ki.

DeSantis kormányzó szerint persze a siker leginkább az ő érdeme. Szerinte jól tették, hogy ahelyett, hogy a teljes lakosságot korlátozták volna, nagyobb figyelmet szenteltek az idősotthonoknak. Ez részben igaz, részben nem. Valóban sokat teszteltek ezekben az intézményekben, és valóban prioritást élveztek az ott dolgozók, amikor a védőfelszereléseket osztogatták. Május elején bevezették, hogy a kórházaknak mindenkit le kell tesztelniük, akit vissza akarnak küldeni idősek otthonába (például New Yorkkal ellentétben, ahol inkább ágyakat akartak felszabadítani). De az is igaz, hogy az állami hatóságok sokáig úgy tettek, mint ha nem tudnának a lehetséges fertőzésekről, és nem figyelmeztették az embereket. Mikor elkezdett nőni az esetszám, se helyi kórházaknak, se szenátoroknak nem voltak hajlandóak azokat kiadni. Május elején néhány idősotthon vezetője azt nyilatkozta a Miami Heraldnak, hogy már egy hónappal azelőtt bevezették az óvintézkedéseket, hogy a kormányzó kiadta volna az utasítást.

DeSantos szerint azért nem baj, hogy nem zárta le a tengerpartokat, mert a szabadban úgyse terjed annyira a vírus. Ez igaz lehet azokra a partokra, ahol az emberek elszórva napoznak, de Florida partjaira inkább bulizni mennek az emberek, így sokkal többen vannak egy helyen, közel egymáshoz - így nem tudni, milyen hatása lesz a kormányzó döntésének. Mivel annyit engedett, hogy a helyi hatóságok járványügyi döntéseket hozhassanak, néhány délkeleti part zárva volt.

Florida sokszínű állam: vannak sűrűn lakott nagyvárosai és néptelenebb megyéi is. Igaz, hogy nem kell minden szigorú intézkedést az összes megyére ráhúzni, de krízishelyzetben a gyors és egységes szabályozás, amit később rászabnak a régiók szükségleteire több ezer ember életét megmenthette volna.

Annak ellenére, hogy az állam vezetése nem utasította őket erre, a helyiek maguktól átálltak a távolságtartós magatartásra. Öt nappal az állami kijárási korlátozás bevezetése előtt a telefontornyok adatai alapján egy szolgáltató azt vette észre, hogy ügyfeleinek több mint fele nem utazott az otthonától számított egy mérföldes sugarú körön túl.

Trükközés a számokkal

Ugyan Florida megúszta a legrosszabb forgatókönyvet, de az nem biztos, hogy valóban olyan jól állnak, mint ahogy a számok mutatják. Népességarányosan valóban a lista aljára kerül, de figyelembe kell venni az állam sokrétűségét. A nagy népsűrűségű megyéket érintette legrosszabbul a járvány, de a statisztikában ezeket ellensúlyozza a néptelenebb vidéki régió. Miami-Dade megyében például 16 300 esetről számoltak be, valamint 578 halálesetről. Ehhez képest a hasonló méretű texasi Dallas megyében 8 ezren betegedtek meg, és 196-an haltak meg.

Az se biztos, hogy az állami szervek által kiadott számok pontosak. Az államot több újság is beperelte, mert eleinte nem voltak hajlandóak kiadni az idősotthonokról szóló adatokat. Az összes fertőzött száma nem egyezett a Járványügyi Központ (CDC) adataival, majd múlt héten a floridai egészségügyi minisztérium utasítások többszörös megtagadása miatt kirúgta az állami koronavírus-információs oldal kezelőjét. Az elbocsátott Rebekah Jones azt nyilatkozta hogy azért rúgták ki, mert nem volt hajlandó – az utasításainak megfelelően – kézzel megváltoztatni a számokat, hogy többen támogassák az állam újranyitását. Belső emailek alapján Jones azt is megtagadta, hogy úgy vigyen fel adatokat, hogy ne legyenek letölthetőek, ahogy azt is, hogy levegyen olyan adatokat, amiket még hivatalosan nem jelentettek be.

Április végére már folyamatosan csökkent a napi új esetek száma, de most megint felívelőben van. A Philadelphiai Gyermekkórház PolicyLab elemzőközpontjának modellje szerint a nemrég megnyíló délkeleti államokban az elkövetkező négy hétben beindul a második hullám.

Azt, hogy ki kezelte jól a járványt egyelőre nagyon nehéz eldönteni, pontosan majd csak évekkel később lehet kielemezni.

(Borítókép: A floridai Clearwater Beach 2020. május 20-án. Fotó: Mike Ehrmann / Getty Images)