Milliónyi kabóca kelhet ki az Egyesült Államokban

Pár héten át kabócáktól lesznek zajosak az erdők az amerikai Észak-Karolina és Virginia államokban, mert ezekben a régiókban a rovarok éppen most bújnak elő a föld alól, hogy párosodjanak.

Vannak évente megjelenő kabócák, ám a most kirajzó fajnak az a jellegzetessége, hogy 17 éven át a földben él, és csak a párzás miatt veszi fel az általunk is jobban ismert, szárnyas alakját. Vannak 13 évente megjelenő fajok is.

Az említett államokban utoljára 2003-ban és 2004-ben rajzottak ki a kabócák, szóval itt az ideje, hogy újra megjelenjenek. Ennek a fajnak egyébként tizenöt külön fészekalja van, és most a 9-es - szakszóval: a Brood IX - kirajzása várható.

holdanként akár 1,5 millió lehet belőlük

Mostanáig, az elmúlt másfél évtizedben a fák gyökereit rongálták a kabócák, a következő 2-4 héten viszont nemcsak az zizegésükkel okoznak majd fejfájást a gazdáknak, komoly károkat okozhatnak a felszínen is. rendkívül bosszantó tulajdonságuk, hogy a hímek nem repülnek valami jól, túl sok idejük nincs is ezt gyakorolni, ezért gyakran nekirepülnek az embereknek, és minden másnak is. Előnyük, hogy a madarak és más állatok kedvelt táplálékai.

(BBC)