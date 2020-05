Galaktikus fánk árulkodik a korai univerzumról

Kozmikus ütközet nyomaira bukkantak csillagászok 10,8 milliárd fényévnyire tőlünk, és a galaxis a legtöbb társával ellentétben úgy néz ki, mint egy óriásira nőtt fánk, hatalmas lyukkal a közepén. Ezerszer ritkábban látni ilyen galaxist, mint hagyományos korong formájúakat.

A R5519 néven katalogizált tüzes galaxis valószínűleg egy másik galaxissal való összeütközésben vesztette el a közepét.

Nagyjából akkora a tömege, mint a Tejútrendszernek, és 17 612 fényév átmérőjű lyuk tátong a közepén

A különleges formáról az ausztrál ARC Centre of Excellence for All-Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D) elnevezésű nemzetközi kutatócsoport készített felvételt. A kutatást vezető Tiantian Yuan tűzgyűrűként emlegette a galaxist, mert rendkívül gyorsan, a Tejútnál ötven százalékkal nagyobb sebességgel ontja magából a csillagokat, évente körülbelül 80 naptömegnyi új csillag keletkezik a gyűrűjében.

A kutatók abban bíznak, hogy ez a felfedezés is segíti megérteni a Tejútrendszer keletkezését, annak ellenére is, hogy eltérő a két galaxis felépítése. Közös a két csillagrendszerben, hogy amint a Tejútnak is van egy 9 milliárd évvel ezelőtt kialakult, vékony diszkje, úgy az R5519-nek is rendelkeznie kellett ilyennel az ütközése előtt. Ez pedig arra utal, hogy a korai univerzumban nem is volt olyan ritka, hogy a galaxisok már diszkkel rendelkezzenek, és jóval nagyobb időtartamot ölel át a diszkképződés időtartama, mint azt korábban sejtették.

(Science Alert)