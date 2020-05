Ugyanaz a gén növeli a demencia és a Covid-19 kockázatát

A demencia veszélyét növelő genetikai mutáció jelenléte kétszeresére növeli annak a veszélyét is, hogy a Covid-19 betegség lefolyása különösen súlyos legyen - ezt mutatták ki az Exeteri Egyetem kutatói David Melzer professzor vezetésével.

A frissen megjelent tanulmány ismét arra mutat rá, hogy a genetikának is jelentős szerepe van a koronavírus-járvány hatásában, és megmagyarázza, hogy egyesek miért jutnak túl a betegségen olyan könnyen, miközben mások az életükért küzdenek. Az idős kor tehát önmagában nem feltétlenül magyarázat a betegség súlyos lefolyására.

Angliában és Walesben a demencia a leggyakoribb alapbetegség a Covid-19-ben elhunytak között

A kutatásban az ApoE gén e4 variánsát vizsgálták, amelynek a koleszterinszint és a gyulladási folyamatok szabályozásában van szerepe, emellett a szívbetegségek és a demencia kockázatát is növeli. Az is kimutatták a páciensek vizsgálatával, hogy nemcsak a demenseknél nőtt súlyos Covid-19 kockázata, hanem azoknál is fennállt ez a genetikai kapcsolat, akiket még nem diagnosztizáltak demenciával.

Még további vizsgálatok szükségesek az összefüggések feltárására, és most még csak sejthető, az ApoE immunrendszerben betöltött szerepe különösen fontos a koronavírusos megbetegedések esetében.

(The Guardian)