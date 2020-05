Digitális tantermi eszközt mutatott be a Vodafone

Online és offline egyaránt használható digitális tantermi megoldást mutatott be a Vodafone a rendszeritegrátor Delta Csoporttal közösen. Az utóbbi cég végzi a SEOS nevű tantermi szoftver bevezetését és üzemeltetését, a mobilcéggel közösen kialakított új licencelési struktúrában, amelyben a tanárok és a diákok akár a saját eszközeiket is felhasználhatják.

Eddig a digitális oktatást alapvetően a helyi, tanteremben zajló oktatásra készítették fel, digitális táblákat, laptopokat és tableteket vásároltak az intézmények, ám a koronavírus-járvány csavart egyet a helyzeten, és a tanárok kénytelenek távolról, videokonferenciás megoldásokkal tartani a kapcsolatot a diákjaikkal. A Vodafone és a Delta Csoport keretrendszere ezt a váltást hidalja át, lehetővé teszi, hogy később akár vegyesen is be tudjanak csatlakozni a diákok a tanórába - egyesek az iskola tanterméből, mások otthonról kövessék az elhangzottakat.

A Vodafone szerdai, Zoomon megtartott sajtóbemutatóján egy egyszerű próbaórán is részt vettünk, amelyben tananyagba épített videót lehetett megtekinteni, és egy tesztet is kitöltettek velünk, ami alól nem volt kibúvó, és időre kellett végezni vele, akárcsak a diákoknak egy iskolai dolgozattal.

A Digitális Tanterem eszközben a táblának van egy azonosítója, ez határozza meg az adott tanórát, ennek megadásával kell az online felületen bejelentkezni. A tanár irányítja a munkát, ő tud kérdéseket feltenni a diákoknak, kötelező feladatokat kiosztani, tartalmakat megosztani másokkal. A tanulók pedig szinte bármilyen modern, Androidot vagy Windows 10-et futtató eszközről be tudnak csatlakozni. A szeptemberi tanévkezdésre az iOS verzió is elkészül.

Videós kapcsolattartás is része a rendszernek, ezt egy beépített Skype modullal oldották meg, de használható más platform is a tanórák közben. Mi az amúgy is videós, Zoomon zajló sajtótájékoztató miatt a beépített megoldást nem tudtuk kipróbálni, pedig az praktikus lehet, főleg ha a diákok mobil eszközről csatlakoznak, és nem tudnak egyszerre két appot megjeleníteni a kijelzőn.

Most hatszáz tananyag van a rendszerben, köztük óravázlatokkal, digitális szemléltető anyagokkal, de a tanárok saját prezentációkat és más anyagokat is közzétehetnek a rendszeren. Az oktatók felkészítő tréninget kapnak a rendszer bevezetésekor, hogy megismerjék a digitális tanóra tartásához szükséges praktikákat. Az intézmények 40, 100 vagy 200 licences csomagokat vehetnek, ám ez csak az egyidejű felhasználói számot jelöli, egyébként négyszer ennyi diák kap egyéni hozzáférést.

A licencdíj, ha csak a szoftver szükséges, nem építenek ki új infrastruktúrát az osztálytermekben, és nem kell eszközöket beszerezni, diákonként 600 forintba kerül. A Vodafone idén ötezer licenc eladását tűzte ki célul.