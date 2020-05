Koronavírus ellen kannabisz?

A koronavírus-pandémia nyomán kialakult gazdasági világválság számos iparágat sodort rendkívül rossz helyzetbe. Akik viszont jól vagy mérsékelten rosszul vészelték át eddig a krízis első felvonását, rendszerint közvetlen vagy közvetett formában érintettek a járványellenes harcban. Emiatt nem meglepő, hogy mindenki igyekszik magát a járvány legyőzőjeként feltüntetni, és a covid-19-cel reklámozni a saját portékáját.

Ilyen tekintetben a legkevésbé sem meglepő, hogy a kannabiszolajok forgalmazói is rárepültek a koronavírus-betegségre, ahogy korábban azt állították, hogy a CBD gyógyítja a rákot és szinte minden mást is. A kannabiszfogyasztó szubkultúrában erősen tartja magát az a nézet, hogy sok országban azért tiltják a fűhasználatot, mert a mindent gyógyító kannabisz sérti a nagy gyógyszergyárak érdekeit.

Hogy jön a kannabisz a koronavírushoz?

Tényleg a CBD a mint gyógyító csodaszer?

Hogyan használják ki a legkülönfélébb cégek a járvány adta lehetőségeket? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

A valóságban alig van olyan betegség, amellyel szemben a kannabidiol mutatott volna akár csak mérsékelt hatást is. Ezek között egyes gyermekkori epilepsziákat, illetve más neurológiai betegségeket, esetleg a krónikus fájdalmat szokás említeni, de egyik esetében sem nevezhetők a bizonyítékok perdöntőnek. Viszont legalább a CBD valószínűleg nem okoz súlyos mellékhatásokat.

Mindezt szem előtt tartva érdemes nekifutni a hírnek, miszerint a kannabidiol hatékony lehet a koronavírus ellen. Az elmúlt napokban néhány kanadai, CBD-ben érdekelt cég, így a Sundial, illetve a Charlotte's Web nagyot ment a torontói tőzsdén és a NASDAQ-on, előbbi árfolyama több mint 50 százalékot emelkedett. Az érdeklődés oka a kannabiszolaj állítólagos hatékonyságában keresendő a koronavírus ellen.

A Charlotte's Web egy másik, tragikus szálon is összefügghet a covid-19-cel. A nevét ugyanis a 13 éves Charlotte Figiről kapta, akit korábban CBD-vel kezeltek gyermekkori epilepszia (Dravet-szindróma) ellen, állítólag eredményesen. A kislányt felkapta a média, és az orvosi marihuánáért kampányoló mozgalom arca lett. Charlotte-ot április elején kórházba szállították tüdőgyulladással, légzési nehézségekkel. Bár édesanyja szerint negatív lett a koronavírustesztje, fertőzöttként kezelték a kórházban, és néhány nappal később elhunyt.

A CBD körüli jelenlegi hírverést az albertai Lethbridge-i Egyetem kutató házaspárja, Olga és Igor Kovalcsuk indította el azzal, hogy állításuk szerint a szer hatékony lehet a koronavírus ellen. A kutatók kendernövények nemesítésével, hibridizációjával foglalkoznak, olyan fajtákat igyekeznek kifejleszteni, amelyekben a kívánt hatóanyagok magas koncentrációban vannak jelen.

Rengeteg dokumentált információ érhető el a kannabisz hatásról a rák, a gyulladások, a szorongás, az elhízás és sok egyéb [betegség] kezelésében. Így, amikor a covid-19 járvány kezdődött, Olgának támadt egy ötlete, és ilyen szempontból nézte át a korábbi eredményeinket

- nyilatkozta Igor Kovalcsuk a CTV kanadai tévécsatornának. Ügyesen fogalmazott, hiszen nem mondta ki, hogy a kannabisz gyógyítja a rákot (mert természetesen nem gyógyítja), csak információról beszélt. Azt nem tette hozzá, hogy ez az információ negatív.

Fotó: youtube Olga és Igor Kovalcsuk

Mindenesetre most azt állítják, hogy az állítólagosan erős gyulladásgátló hatású CBD-kivonatok csökkentik a koronavírus-fertőzésre érzékeny szövetek sejtjeinek felszínén lévő ACE-2 receptorok számát, amelyek elengedhetetlenek a vírus sejtbe jutásához. Magyarul meggátolják a fertőzést. Vagy nem. Ugyanis klinikai tesztekről szó sincs, így ez a felfedezés is csak egy a sok ezer megtalált ellenszer sorában, amelyek a sejttenyészeteken mutattak valami aktivitást, és most a kutatók egy rakás pénzt szeretnének kapni a klinikai tesztekhez.

Kovalcsukék konkrétan 700 ezer dollárt kérnek első körben. Pedig pénzt kérhetnének a kutatás eddigi támogatóitól, a Pathway és a Swysh cégektől is, amelyek a kannabisz alapú terápiák fejlesztésében érdekeltek. A Pathway igazgatója maga Kovalcsuk, és a Sundial cég leányvállalata.

A kutatók javára írandó, hogy ők kiegészítő kezelésként képzelik el a CBD-t a koronavírus ellen, például orrsprayként vagy szájvízként, amivel elméletben csökkenteni lehetne a légutak falát borító sejtek érzékenységét a fertőzésre. De ennek hatásosságát semmi sem bizonyítja. Miután a média villámgyorsan felkapta, hogy a marihuána gyógyíthatja a koronavírust, a szakértők tiltakozni kezdtek, a tényellenőrző oldalak pedig hamisnak értékelték az információt.

A minden kannabiszalapú gyógyhatást kritika nélkül továbbító fórumokon kívül meglehetősen negatív fogadtatása volt Kovalcsukék (természetesen még lektorálatlan) tanulmányának, ezért Igor láthatóan visszavett a korábbi meredek állításokból. A Forbes-nak már úgy nyilatkozott, hogy a sajtó túlzásokba esett a hír tálalásakor, bár a mostani üzenete sem tűnik túlzottan megalapozottnak:

[A CBD] csökkenti a fertőződés veszélyét. Azt sose mondtam, hogy teljesen meggátolja [a vírust a sejtek fertőzésében]. Ez egy lehetséges kezelés. A kezelés pedig nem ellenszer. Amikor a híradások azt írják, hogy a CBD kezeli a covid-19-et, vagy esetlegesen kezeli, akkor teljes mértékben igazat írnak.

Mindenesetre a CBD koronavírus elleni hatásának felfedezése pont jókor jött Kovalcsuk cége, a Pathway számára, azt ugyanis az utóbbi időszakban a csőd fenyegette. A részvényárfolyamuk a 12 dolláros szintről 1 dollár alá csökkent. De most, hogy új nap virrad rájuk, hála a koronavírusnak, a pénzügyi bajaik már a múltba vesznek. Azt a felfedező azért sietett megjegyezni, hogy nem minden CBD kezeli a covid-19-cet, csak az ő általuk nemesített kenderből nyert hatóanyag.

(Borítókép: Alkalmazott egy floridai CBD terméket gyártó cég laborjában. Fotó: Taimy Alvarez / Sun Sentinel / Tribune News Service keresztül Getty Images)