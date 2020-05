Kapható a világ első 8K holografikus kijelzője

A legtöbb nappaliban ma legfeljebb 4K tévé van, és azon is főleg full HD minőségű adások mennek, de a fejlődés már jóval előrébb jár: 8K felbontáson is elérhető a holografikus megjelenítés. Ezen a különleges 32 hüvelykes kijelzőn a látott tartalom attól is függ, hogy milyen irányból nézünk a panelre.

Nem a Netflixhez találták ki, és aki kérdezi az árát, valószínűleg nem tudná kifizetni.

Elég abba belegondolni, hogy a népszerű márkák is több millió forintot kérnek el egy hétköznapi 8K kijelzőért; ennek akár a tízszeresébe is kerülhet a holografikus megjelenítő. Egy jóval kisebb, laptop méretű fejlesztési csomagért 3000-6000 dollárt kérnek.

A Looking Glass nevű cég, az eszköz fejlesztője a tudományos közösséget venné célba a kijelzővel, amely a térbeli ábrázolásban erős. Látványosan jelennek meg rajta molekulák, emberi szervek, földrajzi jellemzők.

(TechRadar)