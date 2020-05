Nyomkövető robotot építünk az 1-kor kezdődő iskolatévében

Mostanában az önjáró autó az egyik legizgalmasabb fejlesztési irány, és Jámbor Kornél ebben felhasználható technikákat mutat be az EV3 legórobottal. Ha az utcára nem is visszük ki a játékot, legalább azt meg tudjuk oldani, hogy a robot ne essen le az asztalról, és önmagától arra haladjon, amerre mi szeretnénk, miközben a rábízott feladatokat is elvégzi. Az izgalmas előadás 10 éves kortól ajánlott.

