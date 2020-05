Csak egy szál szájmaszkot hoztam el az útra

Lassan véget ér az iskola, a nép pedig beleveti magát a várva várt nyár kínálta kikapcsolódásba. Írhatnánk ezt egy normális évben, de 2020 van, a koronavírus miatt a feje tetejére állt a világ. Ugyanakkor ez a nyarat nem érdekli, a nap továbbra is süt, hamarosan 30 fok lesz, és egyre nehezebb lesz nem azt csinálni, amit a szokásos nyarakon szoktunk. De nem is biztos, hogy nem csinálhatjuk azt, amit szoktunk. Van egy csomó nyári tevékenység, amellyel egyáltalán nem növeljük a fertőződésünk kockázatát. De van egy sor olyan is, amikkel viszont veszélybe sodorjuk magunkat és szeretteinket. Összeszedtük a leggyakoribb nyári időtöltéseket, igyekszünk felmérni ezek kockázatait, illetve tanácsot adunk, hogy ezt hogyan lehet csökkenteni. Azt azonban tudatosítani kell magunkban, hogy a kockázat sosem lesz nulla.

Először is azt fontos szem előtt tartani, hogy a megfertőződés, illetve a komoly betegség kialakulásának veszélye mindenkinél más és más. Nemcsak a viselkedésünktől, hanem sok más tényezőtől is függ. E faktorok némelyike a saját egészségi állapotunkat határozza meg (életkorunk, krónikus betegségeink, dohányzási szokásaink), mások az életkörülményeinket befolyásolják (a lakhelyünk vagy utazási célpontunk mennyire fertőzött, lakótelepen lakunk, vagy egy tanyán a semmi közepén).

A következő hónapokban számos olyan élethelyzettel kell majd szembesülnünk, amikor szívesen csinálnánk valamit, és saját értékelésünk szerint az nem is jelentene különösebb kockázatot - a járványellenes rendelkezések mégis kizárják, vagy megnehezítik az adott időtöltést. Senki nem tudhatja, hogy a fertőzésszámok aktuális alakulása fényében milyen korlátozásokat vezetnek be vagy törölnek el a hatóságok, melyik parkot, strandot, szórakozóhelyet záratják be.

Külföldön ez hatványozottan igaz. Külföldi nyaralás előtt mindenképpen tájékozódni kell arról, hogy az adott országba egyáltalán beengedik-e a magyarokat, kell-e karanténba vonulni, hány napig lehet ott tartózkodni, kell-e negatív vírusteszt a belépéshez. De még ha be is jutunk a célországba, nem mehetünk majd biztosra a tekintetben, hogy a kinézett strand, lanovka, fesztivál, sportpálya nyitva lesz-e vagy egy-egy ott talált fertőzés miatt hirtelen újra bezáratták.

Aki utálja a kiszámíthatóan unalmas nyaralást, az idén elemében lehet.

Mindezek fényében induljunk el a legkevésbé bizonytalan tevékenységektől, amelyek megvalósítása a legkevésbé függ a hatóságok döntéseitől. A kockázatbecslésnél érdemes a józan észre hagyatkozni. Az alapvető logika az, hogy minél több ideig tartózkodunk idegen (nem a mi háztartásunkban lakó) emberek közelében, különösen, ha van közöttük megfázásos tünetekkel küzdő, és még inkább különösen, ha mindez zárt térben történik, és minél intenzívebb interakcióba kerülünk velük, annál nagyobb a fertőződés veszélye.

Kerti parti

Kockázat: alacsony-közepes

Ha vendégségbe hívunk magunkhoz másokat, vagy mi megyünk el más kertjébe egy grillpartira, valószínűleg nem tesszük ki magunkat és másokat különösen nagy veszélynek. Főleg abban az esetben nem, ha a többi vendég - hozzánk hasonlóan - betartja a szociális távolságtartás elveit. A vendégség körülményei azonban jelentősen befolyásolhatják a kockázatot. Ha a vendégeink nem törődnek a kockázatok minimalizálásával, vagy be kell mennünk a házba (például vécére vagy az eső elől), akkor rögtön új helyzettel szembesülünk.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Az életszerűtlen, hogy egy alapvetően evés-ivásról szóló összejövetelen maszkot viseljenek a résztvevők - bármilyen indokolt is lenne. Ez a körülmény szükségszerűen növeli a kockázatot, így más területeken kell azt csökkenteni. Mivel elméletileg a vírus terjedhet a megérintett felületeken is, előnyös nem megosztani az élelmiszereket, az italokat és az evőeszközöket. Az a legjobb, ha mindenki hozza magával az ételt és az italt, amit elfogyaszt, sőt akár az evőeszközöket is. Az ivást érdemes mérsékelni, éppen a korábban említett vécéhasználat csökkentése érdekében.

Mehetünk-e nyaralni?

Ehetünk-e étteremben?

Éttermek

Kockázat: közepes-magas

Bár teljes mértékben nem lehet kizárni, hogy magától az ételtől fertőződünk meg (például, ha egy beteg szakács készítette el), eddig nem került elő egyetlen bizonyíték sem arról, hogy ez a való életben megtörtént volna. Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az elkészítetten vásárolt étel biztonságos. Ugyanakkor az éttermek nem azok, főként, ha zárt térben szolgálják fel a fogásokat. Nem az evés miatt, hanem az ott eltöltött hosszú idő, illetve más emberek relatív közelsége miatt. A vendégek beszélgetnek egymással, nevetnek, miközben akár hosszú órákon keresztül esznek komótosan.

A nyári melegben szinte minden zárt éttermet légkondicionálnak, a keringtetett, de nem frissülő levegő - tetézve a hosszú időn keresztül fennálló kitettség veszélyeit - tovább növeli a fertőződés kockázatát. Ilyen körülmények között akár a terem túlsó sarkában ülő fertőzött által kilélegzett, aeroszolizálódott cseppek is eljuthatnak hozzánk. Kínában egy légkondicionált étteremben vendégül látott fertőzött egyszerre három családi járványgócot indított útjára.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

A vendégek számára a szájmaszk használata megint nem játszik, de az alkalmazottaknak ez kötelező. Egyértelműen a kerthelységeket kell választani, hiszen ezek jobban szellőznek, és az esetleges fertőzött vendégek és alkalmazottak által kibocsátott vírusok gyorsan eloszlanak a levegőben. Az éttermeknek csökkenteniük kell az egy időben kiszolgálható vendégek számát, és a lehető legtávolabb kell ültetniük egymástól őket.

A minimumra kell csökkenteni az egymás után érkező vendégek által megérintett felületek számát. El kell tüntetni az állandó só- és borsszórókat, cukortartókat, helyettük zacskós kiszerelésre kell váltani. Biztosítani kell a vendégek számára a kézfertőtlenítés lehetőségét, és kötelezni is kell őket erre. Minden vendég után fertőtleníteni kell az asztalt.

Strandolás

Kockázat: alacsony

Jó hírünk van: a fürdőzés, napozás biztonságosnak tekinthető mindaddig, amíg a parton, illetve a vízben nem zsúfolódnak össze az emberek úgy, mint a heringek. Természetesen a strandon is tartani kell a minimálisan két méteres távolságot mindenkitől, akivel nem élünk egy háztartásban. A víz szinte kizárt, hogy terjeszthetné a vírust, hiszen olyan nagy térfogatban oldódnak fel az fürdőzők által kiprüszkölt cseppecskék, hogy a vízben praktikusan nullára csökken a víruskoncentráció.

A természetes vizek a szociális távolságtartás szempontjából (a nagyobb vízfelület okán) biztonságosabbnak tekinthetők az épített strandoknál, de ez a különbség a parton már nem jelentkezik. Nem sokban különbözik egy felkapott balatoni partszakasz és a városi strandok embersűrűsége.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

A lényeg itt is a többi ember kerülése. Menjünk kora reggel vagy késő délután fürdeni, amikor nincsenek annyian. Vigyünk magunkkal uzsonnát és vizet, hogy ne kelljen ezért sorba állni a büfénél. Ahol alapesetben tiltják az étel és az ital bevitelét - a helyi vendéglátók profitja érdekében - ott ezt a tilalmat most fel kell oldani. Ha túl sokan vannak a medencében, és képtelenség lenne távol maradni másoktól, inkább ne merüljünk bele. Kerüljük a közös használatú helyiségeket (például zuhanyzókat, öltözőket), ha lehetséges.

Esküvő, temetés, keresztelő, születésnap

Kockázat: közepes-magas

A különleges alkalomból összehívott ünnepélyek abban különböznek a sima vendégségtől, hogy az emberek felfokozott lelkiállapotban vesznek rajtuk részt, és ez ellenállhatatlan vágyat ébreszthet bennük, hogy puszizkodjanak, egymás vállán sírjanak, ölelgessék azokat, akikkel már régen nem találkoztak.

Még ha érzelmileg indokolt is, Ezeket semmi esetre se tegyék.

A nyár az esküvők szezonja, és a lakodalomra olyan távoli családtagokat, még a legöregebbeket is szokás meghívni, akikkel szinte soha máskor nem találkozunk. Nyilván senki nem akar senkit megfertőzni, de ilyen sokszínű és tömeges vendégsereglet mellett ez szinte kizárhatatlan, ha akár csak egy fertőzött is részt vesz az ünnepségen. Az ajándékozás újabb kockázatot jelent, hiszen feltételezi az ajándékot adó és fogadó szoros közelségét, a közösen megérintett tárgyakat.

Esküvőkre, temetésekre jellemzően a földrajzilag távol lakó rokonok is felkerekednek, és átutazzák a fél országot. Így nő az emberek mozgása, és az esetlegesen átadott fertőzést egy teljesen másik közösségbe hurcolják be.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Nehezen. A szabadban tartott ceremónia és ünnepség itt is kisebb kockázatot jelent, mint a benti rendezvény, de az elfogyasztott alkohol és a svédasztalszerűen felszolgált étel mindenképpen kockázatos viselkedésre sarkallja a meghívottakat. Őszintén, sajnos azt kell mondanunk, hogy ha valamilyen családi okból idén nyáron kell összeházasodniuk, akkor se rendezzenek nagy lagzit. Más módon nem tudják megvédeni szeretteiket. A temetéseket is tartsák szűk családi körben, maszkban, egymástól távolságot tartva, ugyanezen megfontolásból.

Önellátó vakáció a barátokkal, kempingezés

Kockázat: alacsony

Ez lehet az idei üdülési szezon slágere, hiszen így szoríthatjuk a nyaralás alatt a minimumra azon emberek számát, akikkel egyébként év közben nem találkoznánk. Különösen igaz ez, ha a helyszín nem zsúfolt, hanem mondjuk egy erdő közepén van. Ugyanakkor a hosszú ideig való összezártság másokkal, akik vélhetően kisebb-nagyobb mértékben eltérő elveket vallanak a fertőzésveszélyről, konfliktusokhoz vezethet. Fontos megbeszélni velük, hogy ki mihez tartsa magát. Kell-e maszkot hordani, használhatjuk-e egymás cuccait.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Ha bármilyen légúti tünetünk van, ne induljunk el nyaralni (ez minden más tevékenységre is igaz). Nyaralás előtt érdemes a szokásosnál is jobban figyelni a távolságtartásra, hogy ezzel csökkentsük az elutazás előtti utolsó pillanatban vagy a nyaralás alatt megjelenő tünetek kockázatát. Érdemes fertőtlenítőt vinni magunkkal, és a megérkezéskor áttörölni a gyakran megérintett felületeket az üdülőben.

Szállodában töltött nyaralás

Kockázat: alacsony-közepes

Egy szállodában nyilván több emberrel találkozunk, mintha magunk laknánk egy apartmanban, így ennek az üdülési formának magasabb a kockázata. Viszont abban bízhatunk, hogy a szálloda üzemeltetői mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy később ne lehessen rájuk visszavezetni egy fertőzési góc kirobbanását. Rengeteget fertőtlenítenek, egyes hotelekben még azt is megtiltották, hogy a különböző szobákban lakók együtt utazzanak a liftben

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Próbáljunk minél kevesebbet tartózkodni a közös helyiségekben: a recepción, a lobbyban és az étteremben. A svédasztalt hanyagoljuk, hiába része a magyar nyaralási tradícióknak, hogy ott mindent kíméletlenül el kell pusztítani, és ami már nem fér, azt a szobába csempészni. A szállodaüzemeltetőknek át kell térniük a svédasztalos kiszolgálásról a felszolgálásra, hiszen a halomban álló, korlátlanul hozzáférhető étel túlságosan csábító inger, könnyen tumultus alakul ki körülötte.

A szobakulcsot/szobakártyát kesztyűben fogjuk meg, és a szobába lépve fertőtlenítsük a tévétávirányítót, a kilincseket, csapokat, vécélehúzót. A lift gombját a könyökünkkel nyomjuk meg, és ha lehetséges, együnk a szobánkban az étterem helyett.

Fesztiválok, kongresszusok, vásárok, békemenet

Kockázat: az egekben

A tömegrendezvények a szuperterjesztés melegágyai. A fesztiválok pont arról szólnak, amit járványveszély idején mindenképpen el kell kerülnünk: a rengeteg ember közelségéről, együtt táncolásról, éneklésről. Ezen nincs mit szépíteni, a fesztiválokat és mindenféle rendezvényt, amely emberek tömegeit mozgatja meg (akik ráadásul messziről érkeznek, potenciálisan végigfertőzve a tömegközlekedési eszközöket) egyszerűen törölni kell. Ebbe beleértendő az augusztus 20-i tűzijáték, virágkarnevál és mindenféle konferencia, közönségtalálkozó, vásár, egyszerűen minden.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Ez sajnos képtelenség, az egyetlen megoldás a tilalom fenntartása

Diszkók, klubok, koncertek

Kockázat: magas

Az ilyen helyek hasonló elbírálás alá kell essenek, mint a zenei fesztiválok. Bár jellemzően kevesebb ember gyűlik össze egy-egy klubban esténként, mint a fesztiválokon, viszont ők egy egész éjszakán át szűk, zárt térben tartózkodnak. Tánc közben komoly testmozgást végeznek, gyors a légzésük, fertőzöttség esetén sokkal több vírust eregetnek a légtérbe. Nyáron légkondi nélkül képtelenség meglenni egy levegőtlen tánctérben, így a légkondicionálás ártalmas hatásai is érvényesülnek.

Az emberek tánc közben szó szerint összeérnek, a szociális távolságtartás megvalósíthatatlan. Az alkohol- és egyéb tudatmódosítószer-fogyasztás hatására a résztvevők levetkőzik gátlásaikat, csökken az indokolt óvatosságuk a potenciálisan fertőzött idegenekkel szemben. Dél-Koreában több mint 2000 éjszakai klubot kellett bezárni, miután néhány partizó fertőzött fiatal egy sor gócot lobbantott ki a diszkókban.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Ismét csak: az egyetlen megoldás a tilalom fenntartása

Mozi, színház, istentisztelet

Kockázat: magas

A zárt térben rendezett, nagy közönség előtt tartott előadások még nagyon hosszú ideig veszélyesek lesznek. Az órákig tartó együttlét, a légkondicionáló által folyamatosan keringetett víruscseppecskék, az alkalmanként felharsanó nevetés egyértelműen kockázatot jelent.

Ugyanez igaz az istentiszteletekre - különösen az erősen a tömegrendezvények szuggesztív erejére építő egyházak által favorizált több ezres misékre. Az ilyen rendezvényeken a résztvevők jellemzően együtt énekelnek, szavalnak, adott esetben sorban állnak az ostyáért, gyónásért. E tevékenységek mindegyike kockázatos. Dél-Koreában, Tegu városában egy helyi gyülekezet tömeges istentiszteletén alakult ki az a gócpont, amely kis híján hatalmas járványt okozott országszerte.

A mozi és a színház abból a szempontból kevesebb kockázatot jelent, hogy a közönség tagjai kevésbé aktívak, nem a közösségi élményért mennek oda. Passzív szemlélőknek tekinthetők, akik egy helyben ülnek, és így viszonylag egyszerűen biztosítható közöttük a biztonságos távolságtartás. Összességében az efféle előadások és istentiszteletek szigorú korlátozásokkal elméletileg engedélyezhetők lesznek.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Ki kell vinni a mozit, a színházat, a miséket a szabadba. Újra be kell indítani a kertmozikat (az autósmozik itt-ott már most is új életre keltek), szabadtéri színházi előadásokat kell szervezni - nyaranta ezeknek egyébként is van hagyományuk. Mérsékelni kell a részt vevő nézők, hívek számát.

Elő kell írni a nézőknek a maszkviselést, és távol kell ültetni őket egymástól (sorok, székek kihagyásával). A miséken mellőzni kell az éneklést és a hangos közös imát. Több istentiszteletet kell meghirdetni, hogy a hívek ne egy misén tömörüljenek, és a részvételt - a tumultus elkerülése végett - előzetes regisztrációhoz érdemes kötni.

Végül nézzünk néhány olyan mindennapos tevékenységet, amelyek nem kötődnek szorosan a nyárhoz, mégis kockázatot jelenthetnek.

Nyilvános vécék használata

Kockázat: alacsony-közepes

Már számos kutatás fényt derített arra, hogy az illemhelyek felületei meglepően tiszták, és kevés kórokozót hordoznak - a funkciójuk alapján sejthető szennyezettséghez képest legalábbis. Az intézményekben elérhető mosdók tervezésekor és tisztításakor alapvetően arra készülnek fel az üzemeltetők, hogy mindenféle világjárvány nélkül is rengeteg fertőző ágens terjedhet bennük. Ennek megfelelő a fertőtlenítésük is.

A SARS-CoV-2 vírust már kimutatták fertőzött személyek székletéből, de arra nincs adat, hogy ez a fajta vírusürítés képes-e megbetegedést okozni. Más vírusoknál megfigyelték, hogy a vécé lehúzásával a székletben, vizeletben lévő vírusok aeroszolizálódhatnak. De arra sincs adat, hogy ez a covid-19 esetében mekkora kockázatot jelent.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Itt is a józan eszünkre kell támaszkodnunk: ha koszos a mosdó, ne menjünk be. Igyekezzünk minél kevesebb felületet megérinteni. Ha választhatunk, inkább a tágas légterű, kevés ember által használt mosdót vegyük igénybe. Csak eldobható papírtörülközőt, érintés nélkül üzemeltethető szappanadagolót és csapot használjunk. Alapvetően itt is igaz az alapvető szabály: nem a környezet fertőz elsősorban, hanem a többi ember; ha a vécé előtt kilométeres sor áll, inkább tartsuk vissza, és távozzunk.

Fodrászat

Kockázat: magas

Sajnos a fodrász nem tud távmunkában dolgozni, a karja hosszúsága határozza meg azt, hogy milyen maximális távolságot képes tartani a kuncsafttól. Vagyis az egész művelet során ott lélegzik a fodrász a nyakunkban. Persze a folyamat kétoldalú, és a fodrász teljes munkaidejében kénytelen idegenek fejének közvetlen közelében dolgozni. Sok szakértő szerint ezért a fodrászat talán a legnagyobb kockázatú szolgáltatás, ami két ember között megvalósulhat (az egészségügyön kívül).

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Kötelező a fodrásznak és a vendégnek is maszkot, esetleg egyéb védőfelszerelést viselnie. Ne érkezzünk túl korán, hanem pontosan az egyeztetett időpontra, hogy minél kevesebb időt kelljen eltöltenünk az üzletben. Ne beszélgessünk a fodrásszal, bármennyire is a pletykákért járnak sokan fodrászhoz. Vágja le a hajunkat, és viszlát. Előtte tájékozódjunk, hogy az adott fodrászat mennyire védi az alkalmazottait és a vendégeit. Vagy ne járjunk fodrászhoz. Egy hajvágó gép nem olyan nagy befektetés, és a családtagok vághatják egymás haját. Esetleg növesszük hosszúra a hajunkat, és hagyjuk előtűnni természetes hajszínünket.

Testedzés

Kockázat: helyszíntől függően alacsony vagy magas

Sportolás közben az ember intenzívebben lélegzik, vagyis több vírust üríthet. Ezért más aktívan mozgó emberek szoros közelsége tetemes kockázatot rejt. Viszont, ha az ember egyedül sportol a szabadban, akkor nem nagyobb a fertőződés kockázata, mintha egyedül lenne a szabadban, sportolás nélkül. Itt is a körülmények döntik el a veszélyesség fokát. A tömött edzőtermek kerülendők, az erdei futópályák pedig kifejezetten ajánlhatók az egészségmegőrzés miatt.

Hogyan mérsékelhetjük a kockázatot?

Az egyéni sportokat válasszuk, ne a csapatsportokat. Kint sportoljunk, ne edző- vagy tornateremben. Tartsuk távol magunkat másoktól. Igyekezzünk csúcsidőn kívül látogatni a felkapottabb helyszíneket, például a Margitszigetet.

(Borítókép: Napozók Budapesten a kijárási korlátozások feloldása után a Duna partján 2020. május 18-án. Fotó: Ajpek Orsi / Index)