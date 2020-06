Nem fogod érteni, hogy élhettél eddig konyhakert nélkül

A saját konyhakertből biztosan nem kerül semmilyen méreg az ételbe, lesz benne viszont vitaminok és mikrotápanyagok garmadája, és ha minden jól megy, olyan ízeket varázsol majd az asztalra, amiket még egy nagyon jó étteremben is nehezen lehet megkapni.

„A váratlanul édes paradicsom, a ropogós saláta és a kertben lopva a számba tömött zöldborsó íze. Ez volt az a három dolog, ami miatt örökre és menthetetlenül beleszerettem a veteményezésbe” – ezzel kezdődik a Kertkaland – Termelj magadnak zöldséget! című könyv, mely végigveszi a kezdőknek is könnyen értelmezhető praktikus tanácsokat, és azt ígéri, hogy mire véget ér az év, már nem is fogod érteni, hogyan élhettél eddig konyhakert nélkül.

Valódi kertje nem mindenkinek van, terasza, loggiája vagy legalább egy talpalatnyi gangja már többeknek. Nekik, jót enni akaróknak, a sajátot nem túl sok munkával szívesen élvezőknek, kezdő, de lelkesedni kész „erkélyparasztoknak” szól az a négyrészes videósorozat, amiben a Kertkaland szerzője, az újságíróból amolyan közöségszervező zöldségguruvá váló Dóra Melinda Tünde avat be a balkonkertészkedés alapjaiba. Hogy lehet házi paradicsomot termelnem? Mi van, ha árnyékos a kertem vagy kicsi az erkély? És mennyibe kerül, ha igazán nekiállok az otthoni kertészkedésnek? Az alábbiakban egyben láthatják a KertIndex négy videóját. A cikk végén listaszerűen is összeszedtük, hogy mi az, amit érdemes a kezdéshez beszerezni.

Ahhoz képest, amit a legtöbben előzetesen gondolnának, kis ügyességgel meglepően sok növény elfér egy erkélyen is. Az erkélynek megvannak az előnyei is a kerthez, szabadföldhöz képest, kevesebb például a kártevő. Az első videóben átnézzük, milyen adottságai vannak egy erkélynek, ez hogy befolyásolja az ültetési tervet, és milyen eszközökkel érdemes készülni.

Megtanítunk otthon kertészkedni!

Az ültetés, csíráztatás, palántázás egyike nem ördöngősség, de van néhány olyan alaptrükk, ami kulcsfontosságú lehet. (Tudták például, hogy a vetés után érdemes egy vízzel teli alátéttel, tállal pár napra lefedni a cserepet? bevalljuk, mi nem.) Amit viszont igazán szerettünk az alább látható második videóban, az az a filléres (vagy teljesen ingyenes) megoldás, amivel egy raklap és egy fűrész segítségével félóra alatt varázsolhatunk egy függőkertet a fal mellé, vertikálian növelve a teret és biztosítani a zöldfűszerpalettát a háztartásba. Íme:

Mi kell a paradicsomnak?

Kezdőknek a szinte mindent kibíró mediterrán fűszernövények (még a tescós bazsalikom is remekül túlél kiültetés után) mellett a saját paradicsom a sztenderd első sikerélmény. Mibe ültessünk? És milyen földbe? És mi van, ha úgy, ahogy van, a földeszszákba ültetjük ki a palántát? Lehet, hogy van, akiknek ez igénytelennek tűnik, nekünk éppen az egyszerűsége és költséghatékonysága miatt jön be a módszer, de azt is megmutatjuk, mivel érdemes biztosítani a növény tápanyagigényét: igen, akár marhatrágyával, igen, akár lakóparkban is.

Kicsi az erkély? Ültessünk felfelé!

Ha mindezzel megvagyunk, már csak várni kell – persze, meg locsolni, mint a güzü, de mégsem túlzásokba esve, aggódva figyelni a fekete kis izéket, amik hamarosan megtámadják a leveleket, és imádkozni a retek- és salátaistenekhez, hogy keljenek ki szépen a magok, sokasodjatok és szaporodjatok. Két hét alatt nálunk is szemmel látható változás történt a vegetációban, ez már látszik az alábbi videón is, nekünk dagad a mellünk, Melinda pedig indiai eredetű neem-olajjal és egy metszőollóval felfegyverkezve mutatja meg, hogy tartsuk életben új erkélytársainkat. Úgy néz ki, hamarosan szüretelünk.

Túlélési útmutató erkélyparasztoknak

Hozzávalók

A kertészkedést is lehet költséghatékonyan, okos házi megoldásokkal csinálni, nem kell mindent megvásárolni, főleg nem a legdrágábbakat. A videókban mi ezeket használtuk:

Cserepek: paradicsomhoz 35 cm átmérőjű, chilihez, kisebb növényekhez 20-25 cm átmérőjű cserepek, lehet műanyag is

A cserepeknél jóval nagyobb cserépalátétek, mert alapvetően alulról öntözünk

Alternatívaként vízáteresztő nagy zacskó vagy zsák, kiluggatott műanyagdoboz

Műanyag habarcsláda (70x45 cm-es)

Használt, kivágott raklap

Zöldségnövényföld, fűszernövényföld, palántaföld

Agyagkavics (a cserép aljára)

Perlit vagy vermikulit (a talajhoz keverjük)

Fátyolfólia a hideg éjszakák ellen vetés, palántázás után

Csirke- vagy marhatrágyapellet

Zöldségtápoldat, fűszernövénytápoldat

Magas, akár kétméteres fémkarók a paradicsomhoz

Uborkaháló

Neem-olaj (a kártevők ellen, kevés, oldószernek használt mosogatószerrel keverve)

Mit ültettünk?

Különböző paradicsomfajták, balkonparadicsom, chili, jalapeno, cukkini, zöldborsó, pakcsoj, sóska, retek, petrezselyem, snidling, koriander, kapor, citromfű, menta, zsálya, lestyán