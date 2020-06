A WHO újra megpróbálkozik a veszélyesnek ítélt maláriagyógyszerrel

A WHO folytatja a Szolidaritás nevű, több országos vizsgálatát, amiben a hidroxi-klorokin nevű (többek között) maláriagyógyszer Covid-19 elleni hatását kutatják – írja a Time. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus szerdán jelentette be, hogy folytatják a nemrég szüneteltetett kutatást.

A járvány kezdete óta hullámzik a gyógyszer népszerűsége és megítélése: egy márciusi francia tanulmányban kutatók azt írták, hogy a gyógyszer hatékony a koronavírus okozta megbetegedés kezelésére. Donald Trump azonnal rávetette magát, több sajtótájékoztatón is csodaszerként emlegette, így több amerikai gyógyszertár készletét is felvásárolták az aggódó, de egészséges emberek. Ebből az következett, hogy olyan betegek, akiknek szüksége lett volna a gyógyszerre, nem jutottak hozzá.

Május 12-én írtunk egy tanulmányról, ami kétségbe vonta a francia kutatást, amit végül a megjelentető szaklap is méltatlannak nevezett. Azon túl hogy a gyógyszert hatástalannak találták, a kutatók azt is észrevették, hogy szedése komoly szív- érrendszeri problémákhoz vezethet – ez a gyógyszer egyik ismert mellékhatása. Hasonló eredményekre jutott egy májusban kiadott, a Lancet folyóiratban megjelent munka, azzal a különbséggel, hogy sokkal több embert vizsgáltak. A megjelenése után a WHO bejelentette, hogy szünetelteti a hidroxi-klorokin kutatását.

Többek között az óriási résztvevőszám (100 ezer koronavírusos beteg) miatt sokan felkapták fejüket a tanulmány hírére. A Futurism azt írja, hogy jelenleg súlyos tudományos kereszttűzben áll, több száz orvos és kutató nyílt levélben mutatott rá a módszertani és következtetési hibákra.

Az egyik felemlegetett probléma az, hogy a kutatók nem számoltak azzal, hogy a gyógyszert megkapó páciensek valószínűleg sokkal betegebbek voltak, mint azok, akik a kontrollcsoportba kerültek. A rengeteg vizsgált beteg is végül a tanulmány ellen szólt. A kutatásban elvileg szerepelt három afrikai beteg, de ekkoriban még csak két betegről tudtak az egész kontinensen. Az ausztrál halálesetek számáráról is különböző eredményeket írtak, mint a hatóságok által közölt adatok.

Sokan attól tartanak, hogy egy rejtélyes amerikai cég, a Surgisphere állhat a tanulmány mögött. A vállalatnak gyakorlatilag alig van internetes nyoma, és a megjelölt alkalmazottai között szerepel egy sci-fi író és egy felnőtt modell. A Guardian nyomozása azt találta, hogy a "lépj velünk kapcsolatba" gomb a weboldalukon egy kriptovalutás weboldalra mutatott, bár ez ennek a cikknek az írásakor már nem így van, egy sablon kitöltős ívvel lehet üzenetet küldeni nekik. Ha valaki írni akar a cégnek, először a vádak cáfolata ugrik fel, amiben azt írják, hogy ők kihangsúlyozták, hogy csak súlyos betegekről írnak, és hogy igazából csak ugyanazt mondják, mint sok más szervezet (köztük az amerikai Szövetségi Étel- és Gyógyszerfelügyelet).

A vezérigazgató, Sapan Desai ellen több orvosi mulasztási per is indult már, bár egyik se kötődik a koronavírushoz.

Ugyan a WHO konkrétan nem állította, hogy a Surgisphere tanulmánya miatt állítja le a kutatását, de most újraindítják.

Több kutató is abban bízik, hogy a hidroxi-klorokin a blokkolhatja a vírus szaporodását, mert nem engedi, hogy az rákapcsolódjon a sejtekre. Állatkísérletek alapján a gyógyszer enyhítheti az agresszív immunreakciót, ami több betegnél is előfordult. Ez azonban az jelenti, hogy mire egy beteg már kórházba kerül, a hidroxi-klorokin már nem sokat segít, mert a fertőzés már rég elterjedt a testben.

Felmerül a kérdés (és Trump is ezt hirdette), hogy akkor miért nem lehet szedni megelőző szándékkal? Azért, mert egyelőre úgy néz ki, nem működik. Egy amerikai-kanadai kutatócsapat nemrég megjelent tanulmánya is erre jutott. 821 olyan embert vizsgáltak, akik kapcsolatba kerültek koronavírusos betegekkel, és mindannyiukat elkezdték hidroxi-klorokinnel kezelni az érintkezéstől számított négy napon belül. A placebót szedők közül 58-an fertőződtek meg, a gyógyszert szedők közül pedig 49-en, de ez a különbség statisztikailag nem szignifikáns, tehát a kutatás szerint a gyógyszer nem hatásosabb az után, hogy valakit kitettek a fertőzésnek, mint a placebo.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a teljesen egészséges embereken se segít, ha megelőző céllal szedik a gyógyszert, de azért folynak most a vizsgálatok, hogy megválaszolják ezt a kérdést. Arra viszont ügyelni kell, hogy a gyógyszert több olyan kutató is támadja a szívbajok miatt, akiknek jelentősen jobb a tudományos megítélése, mint a Sugisphere-nek. Egy amerikai kutatás során azt találták, hogy a gyógyszer szívritmuszavart okozott nyulaknál és tengerimalacoknál. Abban mindenki megegyezik, hogy ezeket a kutatásokat csak kontrollált körülmények között szabad elvégezni.