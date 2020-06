Trump tovább gyengíti a környezetvédelmi szabályokat

Donald Trump csütörtökön aláírt agy kormányrendeletet, ami megkönnyíti az infrastrukturális beruházások felgyorsítását, mert nem lesznek alávetve a szigorú környezetvédelmi ellenőrzéseknek – írja a Verge. A kormányügynökségeknek így nem kéne figyelembe vennie a környezetvédelmi törvényekben meghatározott előírásokat. Az USA környezetvédelmi ügynöksége a hét elején hozott egy hasonló döntést, amivel az egyes államok számára nehezítette meg a környezetre káros beruházások megakadályozását.

Az elnök a döntést azzal indokolja, hogy a járvány utáni gazdasági visszaesést ezekkel a beruházásokkal lehetne tompítani. Németország és Franciaország ugyanezt többek között a környezetszennyezés csökkentésével érné el. Trump szerint egy gazdasági vészhelyzet felhatalmazza a környezetvédelmi szabályozások gyengítésére. A rendelet szövege szerint

Az ügynökségeknek minden racionális lépést meg kell tennie azért, hogy felgyorsítsák az infrastrukturális befektetéseket és az ilyen jellegű más befektetéseket, amik erősítik a gazdaságot és munkába állítják az amerikaiakat.

Az ilyen beruházásoknak azonban nem csak gazdasági- és környezetszennyező-, hanem egészségügyi hatásai is lehetnek. Egy forgalmas útnak már a megépítése is sok károsanyag-kibocsátással jár, az azt követő forgalomról nem is beszélve. Ez krónikus betegségekkel járhat, és a koronavírusra nézve is veszélyeztetettebbé teheti a lakosságot. Arról nem is beszélve, hogy a fekete- és más kisebbségeket sokkal nagyobb mértékben érintik az ilyen jellegű környezetszennyezések, mint a népesség nagy részét. A fekete amerikaiak 154 százalékkal jobban ki vannak téve a finom poros szennyeződéseknek (amik építkezésből és kipufogókból erednek), mint polgártársaik.

Joel Mintz, a Nova Southeastern Egyetem professzor emeritusa, és a környezetvédelmi ügynökség korábbi ügyvédje szerint az elnöknek nem feltétlenül van joga egy ilyen rendelet betartatására. A Nemzeti Környezetvédelmi Törvény szerinte arra való, hogy például a súlyos szennyessel járó olajvezetékek megépítése előtt kellőképp körüljárják a terveket nem csak környezetvédelmi, hanem egészségügyi szempontból is.