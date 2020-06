Nem kell egy egész mező, hogy legeltessük a méheket

A méhek természeti és gazdasági hasznossága nem kérdés, mégis furcsán néztek rám otthon, amikor azt mondtam, hogy méhlegelőt telepítenék a frissen kialakított kertben, nem elég az a zsebkendőnyi füvesített placc.

Fűszernövény és paradicsom jöhet, de a virágok mit adnak a látványon túl?

Nagyon is sokat, ha a tavasz kezdetétől a nyár végéig odavonzzuk a rovarokat, ami különösen fontos lehet, ha erkélyen kertészkedünk, és nincs a környezetünkben más, ami miatt odatévednének a dongók és a méhek. Rájuk is szükség lesz ahhoz, hogy a hasznosnak tekintett növények beporzása rendben menjen, és ezekre az állatokra az a jellemző, hogy gyakran visszalátogatnak oda, ahol korábban táplálékot találtak. Persze nemcsak ezért érdemes méhlegelőt telepíteni, hiszen az erre alkalmas növények közt bőven találunk sokféleképpen felhasználható fajokat.

A tavaszon már túljutottunk, de azért érdemes megemlíteni, hogy a közkedvelt hóvirág és a krókusz elég korán elkezdi magához csalogatni a méheket, már március elején számíthatunk rájuk, és az árvacsalán is ebben a hónapban kezdi a virágzást, talán még ebből is elfér egy kisebb telep virágládában, csak azt kell tudni, hogy jó nagyra terjed, ha jók a körülmények. Nálam egy 80×40 centis óriásládában vannak egy tő ribizli mellett, és rendszeres a dongás körülötte. A tavasz kezdetén egyébként a fák és cserjék a domináns méhlegelők, például a mogyoró, a som és a kökény, de ezek nem férnek el az erkélyen, a kertben is jókora helyet igényelnének.

Áprilisban már a repce is kibontja virágait, és akár több kilométerről, bő egy hónapon át szó szerint mágnesként vonzza a méheket, de nem túl jellemző, hogy ezt a káposztafélét balkonládába vessék, annyira azért nem mutatós. De ki tudja? Idén, csak kíváncsiságból, megpróbálkoztam a pár tő karalábéval, palántaként beszerezve, a fent említett ládaméretben, és azok sem aprók, szépnek sem mondhatók, de másfél hónap után négy "termést" szüretelhetek, ami igazából gumóként módosult szár. Ugyanabban a ládában van még négy véletlen brokkoli is, mert mellényúltunk a boltban. Az ideálisnak nem mondható szűkös hely ellenére az egyikből talán már kijönne egy kétszemélyes ebédre való adag.

Visszatérve a virágokhoz, a repce helyett inkább néhány pitypangot javasolnánk, érdemes meghagyni, ha véletlenül gyomként felbukkant valamelyik bevetetlen, földdel teli cserépben, amit mellőzni tudunk, mert az is a méhek kedvelt csemegéje.

Nekünk és a méheknek is az a legjobb, ha mindig virágzik valami

Májusban és júniusban már a fűszernövényeink is beszállnak a buliba, a zsálya és a kakukkfű elkezd virágokat ontani, az évelő dísznövények közül pedig a levendula és a veronika lehet balkon-kompatibilis jelölt, ha elfér pár nagyobb láda is. Ezek azért elég mutatósak ahhoz, hogy hónapokon át a kertünk vagy az erkélyünk díszei legyenek. A körömvirág is közkedvelt, egész nyáron virágzik, de a pipaccsal és a napraforgóval sem lövünk mellé, ha a méhek kedvében akarunk járni.

A nyári hónapokban pedig elkezd virágzani még a kasvirág, az oregánó és a menta. Az utóbbiaknál azért érdemes odafigyelni, nem biztos, hogy sokáig érdemes a méheknek hagyni a terepet, főleg ha fűszerként is számítanánk rájuk. Ezek mind könnyen elférnek akár egy-egy ablakpárkányra helyezett cserépben. A szarkaláb csak méretesebb láda esetén javasolható balkonra. Nehéz megítélni, hogy kinek milyen növény fér bele, mivel kísérletezne szívesen, úgyhogy javaslom a forrásként használt cikkek végigböngészését, mert igen hosszú a méhlegelőnek kiváló növények listája, ezekről igyekeztünk kiválogatni az erkélyen nagyobb eséllyel túlélő fajokat.

Ha már enni adtunk a méheknek, adhatunk nekik lakást is. A Magyar Madártani Egyesület (MME) igen részletes útmutatót tett közzé a méhlakok és darázsgarázsok építéséről, csak jó faanyag és egy fúró kell hozzá, hogy több tucat magányos méh legyen a szomszédunk. A formatervezésre érzékeny nagyvárosi lakók pedig CNC maróval is gyárthatnak maguknak formatervezett, apró futurisztikus lakóparkokra emlékeztető méhlakokat a nemzetközileg elismert Space 10 stúdió jóvoltából, ha a házilag barkácsolt, ementáli típusú fahasáb nagyon tájidegen lenne.

Amire nagyon oda kell még figyelni, az a vegyszerek használata. A méhekre veszélyes kémiai növényvédő szerek felhasználása szigorúan tilos, és a mérsékelten veszélyes szereket is körültekintően szabad bevetni, nehogy a kártevőkkel együtt a hasznos rovarokat is elpusztítsuk.

A cikkhez felhasználtuk az MME útmutatóját, az Edenkert.hu listáját, a Siposgazda.hu terjedelmes gyűjteményét és a NAK.hu erről szóló cikkét.